Talkdesk Ascend Connect verbessert das Kundenerlebnis, rationalisiert die Abläufe und transformiert den Kundenservice ohne Erneuerung der bestehenden Infrastruktur

Talkdesk Ascend Connect stellt die branchenweit erste Lösungsfamilie von Customer-Experience-Anwendungen vor, die von generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) unterstützt werden. Die Anwendungen lassen sich nahtlos in standortbasierte Contact Center von Drittanbietern integrieren, ohne dass eine komplette Erneuerung der Infrastruktur erforderlich ist.

Mit einem flexiblen Einführungsmodell liefert Talkdesk Ascend Connect fundierte Branchenkenntnisse und skalierbare, zuverlässige KI-gestützte Lösungen zur Optimierung der vorhandenen Technologieinvestitionen sowie zur Erhöhung der Geschäftsagilität.

Mit Komponenten wie Talkdesk Autopilot, Talkdesk Copilot, Talkdesk Interaction Analytics und Talkdesk AI Trainer ermöglicht Talkdesk Ascend Connect Unternehmen, die Leistung von großen Sprachmodellen (LLMs) und GenAI zu nutzen, um so die Servicequalität, Personalisierung und betriebliche Erkenntnisse zu verbessern, ohne dass kostspielige Datenwissenschaftler oder komplexe Implementierungen erforderlich sind.

Talkdesk, Inc. ein globaler führender Anbieter von KI-gestützten Contact-Centern für Unternehmen jeder Größe, ermöglicht Contact-Centern, mithilfe von Talkdesk Ascend Connect der branchenweit ersten Lösungsfamilie auf der Basis von generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) für On-Premises-Umgebungen das Kundenerlebnis zu verbessern, Agenten zu unterstützen und Abläufe zu optimieren. Mit Talkdesk Ascend Connect, das heute auf der Enterprise Connect 2024 präsentiert wurde, können Unternehmen die Leistung von großen Sprachmodellen (LLMs) und GenAI nutzen, ohne ihren bestehenden Technologie-Stack erneuern zu müssen.

Laut der Gartner® Forecast Analysis 2023: Contact Center, Worldwide*, "ist der weltweite Markt für konversationelle KI und virtuelle Assistenten bei einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 57,6 von 2022 bis 2027 das am schnellsten wachsende Segment der Contact Center-Prognose." Bisher konnten jedoch die meisten Contact Center, die veraltete, vor Ort installierte Contact Center nutzen, nicht auf die Möglichkeiten von GenAI zugreifen, da sich diese bahnbrechende Technologie nicht ohne Weiteres in die vorhandene Infrastruktur integrieren ließ.

Talkdesk Ascend Connect überwindet diese Herausforderung. Die flexible GenAI-Suite umfasst vier leistungsfähige Komponenten: Talkdesk Autopilot für konversationelle KI, die komplexe Anfragen selbstständig bearbeiten kann, Talkdesk Copilot mit einem virtuellen Echtzeit-Assistenten für Agenten, Talkdesk Interaction Analytics für detaillierte betriebliche Erkenntnisse und Talkdesk AI Trainer für einen verantwortungsvollen Einsatz von GenAI.

Talkdesk Ascend Connect kann in jedem Contact Center eines Unternehmens eingesetzt werden, das bereits vorhandene Contact-Center-Lösungen von Drittanbietern am Standort nutzt.

Ein einzigartiges Merkmal von Talkdesk Ascend Connect ist die intuitiv zu bedienende, codefreie Benutzeroberfläche, die vom Talkdesk AI Trainer und vorkonfigurierten AI-Komponenten unterstützt wird. Dies befähigt IT-Teams und Entwickler, GenAI-Modelle mithilfe von einfachen Drag-and-Drop-Tools in kurzer Zeit einzusetzen, anzupassen und zu pflegen. Dadurch verkürzen Unternehmen ihre Time-to-Value, ohne dass interne Datenwissenschaftler oder Spezialisten für KI und maschinelles Lernen (ML) benötigt werden.

Seit 2018 ist Talkdesk ein Pionierunternehmen bei der Kombination von KI mit Cloud-Contact-Center-Lösungen. Mit diesem First-Mover-Vorteil ist es dem Unternehmen gelungen, robuste KI-Modelle der Enterprise-Klasse und eine bewährte Plattform bereitzustellen, die weithin für ihre Sicherheit, Compliance und Zuverlässigkeit anerkannt ist. Talkdesk-Lösungen erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards mit mehr als 30 Zertifizierungen, darunter SOC, 27001, PCI DSS Level 1, HIPAA und GDPR. Außerdem besitzt Talkdesk die Kennzeichnung als "FedRAMP In Process", da es den von der US-Regierung etablierten Sicherheitsstandards gerecht wird.

Weitere Informationen über Talkdesk Ascend Connect und das gesamte Talkdesk GenAI-Portfolio erhalten Sie auf der Talkdesk-Website oder bei der Enterprise Connect 2024 am Talkdesk-Stand 1729.

Zitate

Tiago Paiva, Chief Executive Officer und Gründer von Talkdesk, kommentiert: "Generative KI revolutioniert das Kundenerlebnis, indem sie personalisierte, datengestützte Interaktionen ermöglicht und zugleich die Produktivität von Contact Centern dramatisch verbessert. Viele Contact Center stoßen bei der Einführung dieser bahnbrechenden Technologie jedoch auf Schwierigkeiten, da die Integration von KI in die On-Prem-Infrastruktur sehr komplex ist. Talkdesk Ascend Connect überwindet diese Herausforderung. Ganz gleich, ob die Geschäftsexpansion vorangetrieben, das Kundenerlebnis verbessert, Agenten unterstützt oder Betriebsabläufe optimiert werden sollen die flexible KI-Lösungsfamilie von Talkdesk Ascend Connect hilft diesen Unternehmen, ihre CX-Strategie für die GenAI-Ära zu transformieren."

*Gartner, Forecast Analysis: Contact Center, Worldwide; Gartner, 10. Mai 2023, Megan Fernandez, Daniel O'Connell. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Talkdesk

Talkdesk ist ein weltweit führender Anbieter Cloud-basierter Contact-Center für Unternehmen aller Größen. Talkdesk CX Cloud und Industry Experience Clouds helfen Unternehmen dabei, modernen Kundenservice auf ihre individuelle Weise bereitzustellen. Unsere vertrauenswürdige, flexible und innovative Contact-Center-Plattform nutzt KI und Automatisierung, um außergewöhnliche Ergebnisse für ihre Kunden zu liefern und den Geschäftsertrag zu verbessern. Wir bedienen Unternehmenskunden in über 100 Ländern und arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um kontinuierliche Innovationen und bahnbrechende Erfolge zu erzielen. Wir halten, was wir versprechen, und investieren in ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit für unsere Produkte. Damit sind wir in der Branche unübertroffen. Verbessern Sie das Kundenerlebnis, optimieren Sie die Effizienz und steigern Sie den Umsatz mit Talkdesk, einer Cloud-basierten Contact-Center-Plattform, die speziell für Ihre Branche entwickelt wurde. Erfahren Sie mehr und nehmen Sie an einer selbstgeführten Demo unter www.talkdesk.com teil.

Talkdesk ist eine eingetragene Marke von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung zu diesen Unternehmen oder deren Billigung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240325229042/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT:



Christie Blake

pr@talkdesk.com