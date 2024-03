Der Bitcoin ist zurück - und wie! Mit Schmackes ist die Mutter aller Kryptowährungen über die Marke von 70.000 Dollar geklettert. Das Rekordhoch von 73.800 Dollar kommt damit wieder in Sichtweite. Ob sich die Bullen damit zufriedengeben? Viele haben längst wieder die Super-Kursziele für den Bitcoin vor Augen.Glaubt man Standard Chartered, sind die aktuellen Kursgewinne beim Bitcoin nur ein Vorgeplänkel auf das, was in diesem Jahr noch kommen kann. "Wir haben unser seit Langem bestehendes Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...