Essen (ots) -Mit mitarbeiter.com®, einer Marke der Marketing Wizards GmbH, hat es Geschäftsführer Carlo Credo geschafft, dem Fachkräftemangel branchenweit den Kampf anzusagen. Durch beeindruckende Videoproduktionen, eigenen Karriereportalen und einem effizienten Bewerbermanagement gelingt es ihm, seinen Kunden schnell echte Spitzenkräfte zu vermitteln. Weshalb gerade die Karriereportale den Mitarbeitergewinnungsprozess beschleunigen und was es mit der neuen Partnerschaft mit Recruitee auf sich hat, erfahren Sie hier.Es ist ein ewiger Kreislauf: Mitarbeiter steigen aus dem Unternehmen aus, doch die offenen Stellen können aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden. Also müssen die verbliebenen Mitarbeiter die Arbeitslast ihrer Kollegen auffangen. Das führt dazu, dass weitere Mitarbeiter aufgrund der massiven Belastung kündigen, für die ebenfalls kein Ersatz gefunden werden kann. Die meisten Unternehmen verfolgen trotz der Dringlichkeit des Mitarbeitermangels weiterhin ihre altbekannten Recruiting-Maßnahmen - und scheitern. Was vielen nicht bewusst ist: Heutzutage reicht es nicht mehr, einfache Stellenanzeigen auf Jobportalen zu schalten oder einen Headhunter zu engagieren. "Wer heute nicht umdenkt und sich den geänderten Bedingungen am Markt anpasst, wird schon bald größere Probleme haben, als unbesetzte Stellen und wird im schlimmsten Fall vom Markt verschwinden", mahnt Carlo Credo von mitarbeiter.com®."In der heutigen Lage auf dem Arbeitsmarkt ist es wichtig, als Arbeitgeber herauszustechen - und das gelingt nur über strategisches Social Recruiting", so der Marketing-Experte weiter. Mit seiner Social-Recruiting-Agentur bietet Carlo Credo seinen Kunden einen Anlaufpunkt, um aus dem Teufelskreis der Mitarbeiternot auszusteigen. Dabei setzt er vor allem auf die Bereiche Performance-Marketing durch künstliche Intelligenz, emotionale Videoproduktionen und effizientes Bewerbermanagement, um potenzielle Mitarbeiter anzusprechen und sie emotional an das Unternehmen zu binden. Jedes Unternehmen kann von diesen innovativen Recruiting-Paketen profitieren - egal, welche Branche und welche Größe. "Wir sind für jeden Betrieb der richtige Ansprechpartner", betont Carlo Credo. "Von kleinen Handwerksbetrieben bis zu großen Callcentern - durch unser strategisches Know-how und unsere langjährige Erfahrung können wir uns in die Bedürfnisse der Bewerber hineinversetzen und einzigartige Recruiting-Kampagnen erstellen, die die Welt noch nicht gesehen hat."Die Vorteile des KarriereportalsSeit Neuestem umfasst das Angebot von mitarbeiter.com® auch ein eigenes Karriereportal, das sie ihren Kunden anbieten. Für die Rekrutierung neuer Mitarbeiter bringt das einige Vorteile mit sich: "Wenn wir die Stellenanzeigen unserer Kunden auf unserem eigenen Karriereportal ausspielen, werden sie sofort von zahlreichen passenden Kandidaten gesehen", erklärt Carlo Credo. "Unsere Kunden profitieren also neben den Social-Recruiting-Maßnahmen von unserer bereits bestehenden Bewerberpool, mit denen sie schnell ihre Stellen besetzen können."Neuen Fachkräften fällt es zudem meist viel leichter, sich über das Karriereportal der Social-Recruiting-Agentur zu bewerben, als direkt auf eine Stellenanzeige zu reagieren. "Wir teilen unseren Kandidaten nicht direkt mit, für welches Unternehmen sie sich bewerben", erklärt der Geschäftsführer. "Wir fragen nach den Qualifikationen und Interessen, bevor wir weitere Infos zu unseren Stellenanzeigen geben. Dadurch fällt es besonders wechselwilligen Fachkräften leichter, sich auf neue Unternehmen einzustellen, da sie sich durch unser Karriereportal nicht aktiv gegen ihren Arbeitgeber stellen müssen und sich bei der Konkurrenz bewerben."mitarbeiter.com® und die Zusammenarbeit mit RecruiteeSobald sich neue Spitzenkräfte beworben haben, können Kunden von mitarbeiter.com® ab sofort von den Vorzügen der Partnerschaft mit Recruitee profitieren. "Durch diese Zusammenarbeit öffnen sich für unsere Kunden neue Türen im Bereich des Bewerbermanagements", verrät Carlo Credo. "Durch Recruitee erhalten sie Zugriff auf ein umfangreiches Bewerbermanagement-System, das von uns installiert und ausführlich erklärt wird. Als Experten sorgen wir dafür, dass unsere Kunden das Potenzial dieses neuen Tools vollumfänglich ausschöpfen, um neue Fachkräfte so automatisiert und effizient wie möglich einzustellen."Durch Vorlagen für wiederkehrende Prozesse, einem integrierten Scheduler für Vorstellungstermine und die einfache Einbindung von Teammitgliedern müssen Unternehmen kaum mehr Zeit in die aktive Einstellung neuer Fachkräfte investieren. "Das Bewerbermanagement-System kann zudem nach Belieben erweitert und mit anderen Tools verknüpft werden. Durch Kollaboration, Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit bietet es alles, was für einen entspannten und koordinierten Bewerbungsprozess benötigt wird. Die Software ist ein echtes Powerhouse, das in Kombination mit unseren Bewerberpipelines zum ultimativen Recruiting-Erfolg führt", so Carlo Credo abschließend.Sind auch Sie auf der Suche nach neuen Fachkräften für Ihr Unternehmen und wollen von einer einzigartigen Kombination aus Fachwissen, Erfahrung und technischer Automatisierung profitieren?