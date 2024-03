FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.03.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 350 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASOS PRICE TARGET TO 510 (600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS POLLEN STREET GROUP PRICE TARGET TO 900 (1070) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BIG TECHNOLOGIES PRICE TARGET TO 155 (140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BOKU PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JUDGES SCIENTIFIC PRICE TARGET TO 12555 (10400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KINGFISHER TARGET TO 245 (225) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS DR, MARTENS TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 87 (93) PENCE - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 250 PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2250 (2220) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN REINITIATES CRODA WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 5100 PENCE - HSBC RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 250 (160) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1200 (1300) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS PRICE TARGET TO 91 (115) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES BABCOCK ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' INTO FY24-RESULTS - RBC CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 135 (145) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 255 (265) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MOBICO GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 80 (110) PENCE - RBC CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 380 (430) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2242 PENCE - 'HOLD' - STIFEL CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1300 (1400) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 3200 (2800) PENCE - 'BUY'



- GOLDMAN CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 870 (886) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken