München (ots) -Ein grausamer Mord und die von Rache getriebene Rückkehr ins Leben. Bill Skarsgård ("Es", "John Wick: Kapitel 4") bringt die ikonische Figur des dunklen Rächers Eric Draven zurück auf die große Leinwand. Als Dravens große Liebe Shelly Webster ist Sängerin FKA twigs zu sehen. Regisseur Rupert Sanders ("Ghost in the Shell", "Snow White & The Huntsman") hat mit THE CROW eine lang erwartete moderne, visuell atemberaubende filmische Neuinterpretation des Kult-Stoffs der Graphic Novel von James O'Barr erschaffen.Eric Draven (Bill Skarsgård) und seine Freundin Shelly Webster (FKA twigs) werden, eingeholt von den Dämonen ihrer dunklen Vergangenheit, brutal ermordet. Durch eine alte Legende ins Leben zurückgeholt, begibt sich Eric als düsterer, zwischen der Welt der Toten und der Lebenden wandelnder Rächer auf die unbarmherzige Jagd nach den Mördern.Mit Bill Skarsgård ("John Wick: Kapitel 4", "Es") in der Hauptrolle sowie mit FKA twigs ("Honey Boy") und Danny Huston ("Wonder Woman") in weiteren Rollen ist THE CROW die lang erwartete moderne filmische Neuinterpretation der bekannten Graphic Novel von James O'Barr. Regie führte Rupert Sanders ("Ghost in the Shell", "Snow White & The Huntsman"). Das Drehbuch stammt von dem Oscar®-nominierten Zach Baylin ("King Richard") sowie von Will Schneider.