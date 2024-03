Hamburg (ots) -Höchste Innovation, bestes Geschmackserlebnis und ein elegantes Design - mit dem neuen Hyper Pro Heater setzt die Marke glo neue Maßstäbe im Segment der Alternativen zum Rauchen.Deutlich besserer Geschmack ab dem ersten Zug*¹Die neue verbesserte HeatBoost Technologie erhitzt den Stick schneller und bei verbesserter Heiztechnologie. Dies sorgt für ein deutlich besseres Geschmackserlebnis. Mit dem TasteSelect-Dial können die Konsumenten ganz einfach zwischen zwei Modi, Standard und Boost, wählen. Darüber hinaus wurde der Standardmodus um 30 Sekunden verlängert und hat nun eine Dauer von 4:30 Minuten. Und wenn es mal schnell gehen soll, bietet der Boost-Modus schnelles Aufheizen in nur 15 Sekunden sowie 3 Minuten intensiven glo Genuss. Kein Rauch, keine Asche, weniger Rauchgeruch. glowaybetter*²Deutlich besseres Erlebnis.*³ Alles im Blick dank EasyView DisplayDas glo Hyper Pro ist mit einem hochauflösenden innovativen Amoled-Display ausgestattet, das eine intuitive Bedienung auf höchstem Niveau garantiert. Durch den innovativen EasyView-Bildschirm sind die Konsumenten stetig über die verschiedenen Features wie Dauer der Sitzung, Batteriestatus, Heizmodus und mehr informiert.Großartige Performance & Fantastisches DesignTrotz des schlanken und kompakten Designs, ermöglicht glo Hyper Pro bis zu 20 Nutzungen mit nur einer einzigen Akku-Ladung, eine deutlich schnellere Ladezeit von nur 90 Minuten sowie bis zu 3 aufeinanderfolgende Nutzungen.Große FarbvielfaltDas Device ist in fünf einzigartigen Farben erhältlich: Obsidian Black, Lapis Blue, Jade Teal, Quartz Rose oder Amber Bronze - hier kommt jeder glo-Konsument auch im Hinblick auf das Design auf seinen Geschmack.*¹ Im Vergleich zum glo Hyper X2 Standard-Modus. Dieses Produkt ist nicht risikofrei und enthält Nikotin, eine abhängig machende Substanz.*² glo erhitzt Tabak anstatt ihn zu verbrennen. Dabei entsteht ein Tabakaerosol, weniger Geruch und keine Asche. Dieses Produkt ist nicht risikofrei und enthält Nikotin, eine abhängig machende Substanz.*³ Dieses Produkt ist nicht risikofrei und enthält Nikotin, eine abhängig machende Substanz.Über gloglo steht für innovatives Design, echten Tabakgenuss, neue Technologie und einzigartige Personalisierungsmöglichkeiten. All diese Aspekte des Produkts verbinden sich mit unerwarteten Themen, die in diesem Jahr ein großer Teil der glo Marke sind - Musik, Art/Design und Fashion! glo ist seit Juni 2020 auf dem deutschen Markt im Portfolio von BAT Germany verfügbar.Mehr unter: discoverglo.comIm Auftrag von gloTMPressekontakt:Rückfragen & Kontakt:Luisa SchreiberBrand Pier GmbHMail: luisa.schreiber@brand-pier.comTel.: +49 40 80 8114 215Mobil: +49 173 749 6086Original-Content von: British American Tobacco (Germany) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12459/5744051