Amsterdam und London, 26. März 2024 (ots/PRNewswire) -DataTracks, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Finanzberichterstattung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, freut sich, sein neuestes Plattform-Update, DataTracks Rainbow ESEF, ankündigen zu können, das das Potenzial hat, die ESEF-Berichterstattung des Jahresberichts im XHTML-Format neu zu definieren, indem es das PDF als Input verwendet. Diese bedeutende Aktualisierung mit innovativen Funktionen konzentriert sich auf eine minimale Verarbeitungszeit bei der Übertragung der XBRL-Tags von einer Periode zur anderen und bei der Bearbeitung nachfolgender Entwürfe, wodurch die allgemeine Benutzerfreundlichkeit verbessert wird, während das "glänzende" Element der PDF-Eingabe erhalten bleibt.Highlights der DataTracks Rainbow ESEF Aktualisierung:1. Aktualisieren Sie das Format Ihres Jahresberichts: Von PDF zu interaktivem, barrierefreiem XHTML Die wichtigste Neuerung in diesem Update ist die bahnbrechende Einführung der Tabellenstrukturierung für Jahresberichte aus PDF-Eingaben. Diese innovative Funktion ermöglicht es den Nutzern, einen bestimmten Inhalt auszuwählen und eine Tabellenstruktur mit nur einem Klick anzuwenden.2. Anpassbare Lesereihenfolge verbessert Dokumentenzugänglichkeit Rainbow ESEF bietet jetzt die Möglichkeit, die Lesereihenfolge von PDF-Inhalten mühelos zu sortieren. Damit wird der kritischen Rolle der Dokumentenzugänglichkeit und der Notwendigkeit der Einhaltung von Inline-XBRL (oder iXBRL)-Validierung Rechnung getragen.3. Optimiertes Ersetzen von Seiten für optimale Effizienz bei Änderungen in letzter Minute Mit diesem Update wird eine neue Funktion zum Ersetzen von Seiten eingeführt, die der Nachfrage nach Möglichkeiten zur Bearbeitung von Dokumenten in letzter Minute gerecht wird. Die Benutzer können nun Seiten in der bestehenden Version des Dokuments durch die neue Version in Rainbow ersetzen, hinzufügen oder entfernen, sodass die Dokumente nicht mehr von Grund auf überarbeitet werden müssen und dadurch viel Zeit gespart wird.Ein Engagement für SpitzenleistungenPramodh Vittal, Senior Vizepräsident für Produktdesign bei DataTracks, teilt seine Begeisterung: "Das jüngste Update von Rainbow ESEF unterstreicht unser unermüdliches Engagement für die Bereitstellung modernster Lösungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, bei denen die Bedürfnisse der Nutzer im Vordergrund stehen. Wir sind uns der Zeit, des Aufwands und der Prüfungsanforderungen bewusst, die börsennotierte Unternehmen bei der Erstellung von Compliance-Berichten zu bewältigen haben. Unsere innovativen Funktionen gehen direkt auf diese Herausforderungen ein und setzen einen neuen Standard für Effizienz, während wir gleichzeitig in der Lage sind, das komplizierte Design aus der PDF-Eingabe originalgetreu zu reproduzieren."Wo man diese Innovationen findetDiese aufregenden neuen Funktionen sind nun für alle DataTracks Rainbow ESEF-Nutzer zugänglich. Bestehende Kunden können diese Updates über ihre aktuellen Plattform-Logins nutzen. Potenzielle Kunden laden wir ein, den Rainbow ESEF-Vorteil zu entdecken, indem sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung setzen.Informationen zu Rainbow ESEFAls führender Anbieter von Softwarelösungen, die auf die Erstellung von Compliance-Berichten zugeschnitten sind, hat sich Rainbow ESEF dem Ziel verschrieben, Innovationen voranzutreiben, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern. Rainbow ESEF unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre gesetzlichen Verpflichtungen mit unübertroffener Effizienz und Genauigkeit zu erfüllen.Informationen zu DataTracksSeit 19 Jahren bietet DataTracks Unternehmen weltweit erfolgreich Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Compliance-Berichterstattung an. Die Experten von DataTracks unterstützen Unternehmen bei der Konvertierung ihrer Abschlüsse in die Formate XBRL, iXBRL, HTML, XHTML und XML. Sie bieten auch verschiedene andere regulatorische Lösungen an, wie z. B. AIFMD, FATCA, Solvency II, CRD IV und MiFID II, um in der EU börsennotierte Unternehmen bei der Einhaltung der Anforderungen von Regulierungsbehörden wie ESMA, EIOPA, EBA usw. zu unterstützen.Die Fachleute des Unternehmens kennen sich mit den ESEF- und UKSEF-Taxonomien bestens aus. Mit der Erfahrung in der Erstellung von über 400.000 Compliance-Berichten für mehr als 28.000 Kunden in 26 Ländern ist DataTracks der ideale Partner für ein fehlerfreies ESEF-Reporting. Das Unternehmen bietet zudem ähnliche Dienste für Einreichungen bei Aufsichtsbehörden wie der SEC in den Vereinigten Staaten, HMRC im Vereinigten Königreich, Revenue Ireland in Irland, CIPC in Südafrika, ACRA in Singapur, SSM in Malaysia und MCA in Indien an.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.datatracks.com/eu/.Für Geschäftsanfragen:E-Mail: enquiry@datatracks.euTelefon: +31202253702Medienkontakt:mediarelations@datatracks.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2370707/DataTrack_Rainbow.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/663546/3984133/DataTracks_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/datatracks-rainbow-esef-bringt-bahnbrechendes-update-fur-die-erstellung-von-pdf-jahresberichten-auf-den-markt-302099403.htmlOriginal-Content von: DataTracks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135586/5744065