DJ AUKTION/Bund stockt grüne Anleihen mit Laufzeiten 2025 und 2033 auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag grüne Anleihen im Gesamtvolumen von 1.858 Milliarden Euro im Auktionsverfahren platziert. Dabei handelt es sich um grüne Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2025 im Volumen von 915 Millionen Euro, sowie grüne Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2033 im Volumen von 943 Millionen Euro. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 7. Juni 2023 bzw. 5. Juli 2023:

=== Emission 0,00-prozentige grüne Bundesobligationen mit Laufzeit 10. Oktober 2025 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,304 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 915 Mio EUR Zeichnungsquote 2,5 (3,6) Durchschnittsrend. 2,92% (2,66%) Wertstellung 28. März 2024 Emission 2,30-prozentige grüne Bundesanleihen mit Laufzeit 15. Februar 2033 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,165 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 943 Mio EUR Zeichnungsquote 2,3 (2,2) Durchschnittsrend. 2,30% (2,39%) Wertstellung 28. März 2024 ===

March 26, 2024 07:19 ET (11:19 GMT)

