DJ Luftsicherheitskräfte gehen am 5. April in die Schlichtung

FRANKFURT (Dow Jones)--In den Tarifverhandlungen für die 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheit beginnt kommende Woche die Schlichtung. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, hat der Arbeitgeberverband BDLS einer Schlichtung zugestimmt. Das Verfahren soll unter der Leitung von Hans-Henning Lühr am 5. April beginnen. Spätestens am Sonntag darauf soll eine Schlichtungsempfehlung vorliegen. Die Empfehlung ist für beide Seiten nicht verbindlich. Bis zum Ende der Schlichtung wird ver.di nicht zum Streik aufrufen.

