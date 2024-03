Tesla Inc., der renommierte Elektroautobauer, sieht sich angesichts eines sich abschwächenden Absatzmarktes und zunehmender Preiskonkurrenz gezwungen, seine Verkaufstaktiken anzupassen und sucht nach neuen Wegen, um die Nachfrage anzukurbeln. Der Vorstandsvorsitzende von Tesla kündigte eine kostenlose einmonatige Testphase für die Fahrassistenz-Technologie, die volle Selbstfahrfähigkeit (engl. Full Self-Driving - FSD), für US-Kunden an. Dieser Schritt ist Teil einer Strategie, mit der man den Verkauf und die Gewinnmargen des Autokonzerns inmitten eines harten Preiskampfes mit anderen Herstellern und einer generell verhaltenen Teilnahmequote an der FSD-Option stabilisieren möchte. Die innovative Software, die eine aktive Überwachung durch den Fahrer erfordert und bisher für $12,000 oder alternativ für ein monatliches Abonnement von $199 angeboten wurde, gehört zu Teslas am meisten [...]

