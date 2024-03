Medisca, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für personalisierte Medizin und die pharmazeutische Lieferkette, meldet mit Stolz die Eröffnung des Medisca MAZ Lab in Phoenix, Arizona. Das MAZ Lab dient ausschließlich der Entwicklung und Ausdehnung des MAZ-Ökosystems und ist ein Zentrum für Innovation und Kundenressourcen.

Die MAZ-Technologie wurde im Jahr 2016 in Form des ersten planetarischen Mixers im Markt für die Herstellung pharmazeutischer Mischungen eingeführt und bewährt sich nun in der Cannabis- und anderen Wellness-Branchen. Die Technologie hat die Herstellung von personalisierten Medikamenten und Verbraucherprodukten richtungweisend beeinflusst und überbrückt Lücken in Herstellungsverfahren, die neue Maßstäbe in der Präzision, Vielseitigkeit und Effizienz setzen.

"Wir bauen hier auf mehr als 10 Jahre Forschung und Entwicklung, unternehmenseigene Betriebsverfahren, über 200 Rezepturen und mehr als 8 Patente auf wir sind darum sehr gespannt auf unser nächstes Kapitel von Innovation und Expansion, das mit der Eröffnung des MAZ Lab beginnt", erklärte Panagiota Danopoulos, SVP of Global Strategy and Innovation bei Medisca. Als Zentrum für Forschung, Erkundung, Prüfung und Entwicklung bietet das MAZ Lab eine Infrastruktur für Wachstum und Chancen und schafft dabei gleichzeitig auch einen Raum, wo wir mit unseren geschätzten Partnern und Kunden zusammenkommen und Informationen bereitstellen können."

Das Medisca MAZ Lab veranschaulicht das Engagement des Unternehmens für die Schließung der Lücken in der Gesundheitsversorgung und ermöglicht künftig die Weiterführung der Entwicklung von geistigem Eigentum und individuellen Kundentestlösungen, um Fachleute in unterschiedlichen Wellness-Bereichen in die Lage zu versetzen, einzigartige Verbraucherprodukte präzise zu gestalten, effizient zu produzieren und den Menschen zugänglich zu machen.

Weitere Informationen darüber, wie Medisca das geistige Eigentum der MAZ-Technologie schützt, erhalten Sie hier

Medisca wurde 1989 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für personalisierte Medizin und die pharmazeutische Lieferkette. Das Unternehmen verfügt über ein gewaltiges Portfolio von über 2.000 Produkten, ergänzt durch eine Bibliothek von mehr als 10.000 individuell angepassten Arzneimittelrezepturen, Knowhow und Dienstleistungen in der Herstellung pharmazeutischer Mischungen, Gesundheitsfortbildung, für analytische Prüfungen und mehr. Medisca stellt diversen Wellness-Bereichen in der ganzen Welt fein abgestimmte Lösungen bereit und schließt die Lücken in der Gesundheitsversorgung, indem personalisierte Wellness für alle Menschen möglich gemacht wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Medisca unter www.medisca.com und folgen Sie uns auf LinkedIn Facebook und YouTube

