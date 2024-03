NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Immobilienmarkt knüpft an seine jüngste Erholung an. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten legten die Häuserpreise im Januar zum Vorjahresmonat um 6,59 Prozent zu, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Es ist der deutlichste Zuwachs seit gut einem Jahr. Analysten hatten die Entwicklung im Schnitt ungefähr erwartet. Es war der siebte Anstieg in Folge. Zum Vormonat legten die Preise um 0,14 Prozent zu.

"Die Immobilienpreise in den USA setzten ihren Anstieg fort", sagte Fachmann Brian Luke von S&P. Obwohl es zwischen einzelnen Städten große Preisunterschiede gebe, finde die Erholung auf breiter Basis statt. In den vergangenen Monaten sind die Hypothekenzinsen in der Tendenz gefallen. Das dürfte dem Markt mit auf die Sprünge geholfen haben./bgf/jsl/jha/