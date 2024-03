Stuttgart/Karlsruhe (ots) -"Renditejäger in der Altenpflege. Wie Investoren Senioren aus ihrem Heim vertreiben" (SWR Fernsehen) / "Annas Appell - Was Alkohol in der Schwangerschaft anrichtet" (SWR2) / "Heilig hilft - Suppenküche in Bad Waldsee" (SWR4)Die Gewinnerinnen und der Gewinner des Diakonie Journalistenpreises Baden-Württemberg 2024 stehen fest. Die Jury wählte aus knapp 100 Einsendungen die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger aus. In drei von fünf Kategorien werden Programminhalte des SWR ausgezeichnet. In der Kategorie Video gewinnt die SWR Doku der Reihe "betrifft: Renditejäger in der Altenpflege. Wie Investoren Senioren aus ihrem Heim vertreiben" von Michaela Krause und Barbara Hirl. In der Kategorie Audio geht der Diakonie Journalistenpreis an Petra Mallwitz für den Beitrag "Annas Appell - Was Alkohol in der Schwangerschaft anrichtet" (SWR2). Den Preis für die Kategorie Audio (Kurzbeitrag) bekommt Theresia Blömer für die Radio-Reportage "Heilig hilft - Suppenküche in Bad Waldsee" (SWR4). Der Diakonie Journalistenpreis Baden-Württemberg wird am 24. Juli 2024 in Stuttgart verliehen.Weitere Infos: https://www.journalistenpreis-diakonie.de/Preisgekürte SWR Inhalte zum Streamen"betrifft: Renditejäger in der Altenpflege. Wie Investoren Senioren aus ihrem Heim vertreiben" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/video/betrifft/renditejaeger-in-der-altenpflege-wie-investoren-senioren-aus-ihrem-heim-vertreiben/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE4OTAyODA"Annas Appell - Was Alkohol in der Schwangerschaft anrichtet" in der ARD Audiothek: https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/annas-appell-was-alkohol-in-der-schwangerschaft-anrichtet-swr2-leben-2023-11-09-100.html#:~:text=Anna%20Schmiders%20Eltern%20haben%20sie,Schwangerschaft%20zu%20viel%20Alkohol%20getrunken.Fotos: www.ARD-Foto.deNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5744265