Trimbach (ots) -Sowohl für Hobby- als auch Profisportler gibt es kaum etwas Frustrierenderes als das Gefühl, dass ihre harte Arbeit nicht die gewünschten Erfolge bringt und das Training nicht die erwarteten Verbesserungen zeigt. Manuel Fasnacht ist als ehemaliger Profisportler mit den Problemen von strengen Trainingsplänen und trotzdem auftretender Leistungsstagnation vertraut. Aus diesem Grund gründete er COACHME, um anderen Sportlern dabei zu helfen, ihr Training zu optimieren und ihre Bestleistung zu erreichen. Warum Individualität in seinem Ansatz eine so zentrale Rolle spielt, erfahren Sie hier.Ausdauersportler streben stets nach optimalen Trainingsansätzen, um ihre Leistung zu maximieren. Doch trotz zahlreicher Bemühungen und hartem Training bleiben die ersehnten Erfolge manchmal aus, was Frustration hervorrufen und die Motivation beeinträchtigen kann. Der typische Leistungsdruck im Sport führt dann dazu, dass herkömmliche Trainingsmethoden in Frage gestellt werden und nach Alternativen gesucht wird. In solchen Momenten tendieren viele Sportler dazu, ihren Trainingsplan noch strikter zu gestalten, in der Hoffnung, ihre Ziele so zu erreichen. "Während ein strenger Trainingsplan für einige Athleten und ihre individuellen Bedürfnisse förderlich sein kann, ist diese Vorgehensweise nicht für jeden geeignet, um die Leistung nachhaltig zu steigern und die Freude am Sport nicht zu verlieren", erklärt Manuel Fasnacht, Gründer von COACHME. "Im Gegenteil: Zu strenge Pläne, die nicht in die Lebenslage des Sportlers passen, können Druck und Stress auslösen und das Training zu einer lästigen Aufgabe werden lassen.""Wir sind darauf spezialisiert, uns genauestens mit den Lebensphasen unserer Kunden zu befassen. Somit gewährleisten wir eine individuell angepasste Herangehensweise für ihr Training, welches ihre Lebenssituation außerhalb des Sports berücksichtigt", so der Unternehmer weiter. Der ehemalige Profisportler hat mit COACHME seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und betreut nun Athleten im Radsport, Laufsport und Triathlon, die mehr aus sich herausholen wollen. Mit seinem Team hat er bereits über 300 Rennradfahrer, Mountainbiker, Läufer und Triathleten dabei geholfen, ihr Leistungspotenzial auszuschöpfen. Das Ziel bei COACHME ist es, durch datenbasierte Diagnostik die Leistungsfähigkeit ihrer Athleten zu optimieren. Manuel Fasnacht legt dabei Wert auf eine umfangreiche Betreuung, die neben strategischen Trainingsplänen auch die mentale Seite und Ernährung durch wissenschaftlich fundierte Methoden berücksichtigt. Sein Coaching bietet somit einen ganzheitlichen und individuellen Ansatz, was es einzigartig auf dem Markt macht.Der Ansatz von COACHME: Individualität als Schlüssel zum athletischen ErfolgAuf dem Weg zur Verwirklichung ihres sportlichen Potenzials müssen Athleten zahlreiche Hürden überwinden - diese hat Manuel Fasnacht genau identifiziert und in sein Coaching integriert. Bei COACHME werden auf der Grundlage präziser Diagnosen zu leistungsrelevanten Faktoren individuell angepasste Trainingspläne erstellt. Dabei setzt sich das Team von Manuel Fasnacht bewusst von anderen Anbietern ab: Ihr Fokus liegt stark auf der Einzigartigkeit eines jeden Kunden. Strenge, unflexible Trainingsregime, die nicht den individuellen Lebensumständen angepasst sind, haben hier keinen Platz.Darum werden bei COACHME alle Teilnehmer nach drei Typen unterteilt: Typ Struktur, Typ Flexibel und Typ Freiheit. Dadurch, dass jeder Sportler in eine dieser Kategorien fällt und das Training dahingehend anpassen werden muss, führt ein unflexibler Trainingsplan zu zwei zentralen Problemen: Zum einen ist er nicht für jede Lebenssituation geeignet. Schließlich erfordern einige Situationen Flexibilität, was dazu führen kann, dass der Plan vernachlässigt wird. "Die Lösung besteht darin, für diese Typen einen flexiblen statt einen starren Plan zu erstellen", erklärt Manuel Fasnacht. "Doch für einige Athleten ist selbst das nicht der richtige Ansatz. Wir optimieren stattdessen ihre bestehenden Gewohnheiten, anstatt sie mit einem strikten Plan zu belasten." Zum anderen ist nicht jeder für ein strukturiertes Training geeignet. Für diese Personen wird das Training eher spielerisch und locker gestaltet, um bessere Leistungen zu erzielen. Diese Methode basiert auf wissenschaftlicher Evidenz und hat sich nachhaltig als erfolgreich erwiesen: Trainingsmethoden, die nach dem Stresslevel anstatt nach vordefinierten Plänen oder nach täglich gesteuerter Herzfrequenzvariabilität erstellt wurden, erwiesen sich im Test bei Läufern als erfolgreicher.COACHME: Die Vision hinter dem maßgeschneiderten Coaching für Ausdauersportler"Das Update in unserem Betreuungsprogramm revolutioniert die Welt des traditionellen Coachings für Ausdauersportler. Unsere neueste Methode ermöglicht eine maßgeschneiderte Trainingsplanung und -beratung, die auf dem individuellen Athletentypus basiert", sagt Manuel Fasnacht. "Bei COACHME glauben wir fest daran, dass jeder Athlet einzigartig ist und ein Coaching erhalten sollte, das zu seiner Persönlichkeit und seinen Bedürfnissen passt." Und ihre bisherigen Erfolge können sich sehen lassen: Im vergangenen Jahr standen gleichzeitig zwei von ihnen betreute Athleten auf dem Weltcup-Podium - ein Erfolg, den nur wenige Coaches erreichen können. Als ehemaliger Profi-Mountainbike-Fahrer bringt Manuel Fasnacht Fachwissen und Leidenschaft mit, um seinen Teilnehmern das bestmögliche Coaching zu ermöglichen."Wir legen großen Wert auf einen ganzheitlichen Betreuungsansatz, der den athletischen Lifestyle, Ernährung, Schlaf, Mindset, Leistungsdiagnostik und vieles mehr umfasst", so Manuel Fasnacht. "Unser Ziel ist es, jedem Athleten genau das zu bieten, was er braucht, um erfolgreich zu sein - und das unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse, fernab von veralteten Normen und Standards."Sie erhoffen sich mehr von Ihren sportlichen Erfolgen und möchten endlich Ihr volles athletisches Leistungspotenzial ausschöpfen? 