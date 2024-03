EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - Belegschaftsaktienprogramm Im Zeitraum vom 18. März 2024 bis einschließlich 20. März 2024 wurden insgesamt 504.820 Aktien der Daimler Truck Holding AG im Rahmen der Belegschaftsaktienprogramme der Daimler Truck Holding AG für Beschäftigte der Daimler Truck AG und ihrer Tochtergesellschaften (mit Ausnahme der Fleetboard Logistics GmbH) in Deutschland und Spanien erworben, deren Beginn mit Bekanntmachung vom 04. März 2024, gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 18. März 2024 mitgeteilt wurde. Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: Datum Anzahl Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code) 18. März 2024 133.736 46,96 6.280.242,56 Xetra 19. März 2024 200.302 47,34 9.482.366,71 Xetra 20. März 2024 170.782 47,08 8.040.416,56 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://www.daimlertruck.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/belegschaftsaktienprogramme Der Erwerb der Aktien der Daimler Truck Holding AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein beauftragtes Kreditinstitut. Leinfelden-Echterdingen, 26.03.2024 Daimler Truck Holding AG Der Vorstand



