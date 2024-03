DJ Lufthansa-Tochter Austrian vor Ostern von Streik betroffen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Streiks im Luftverkehr bei der Lufthansa sind nun Passagiere bei der Tochter Austrian betroffen. In Österreich streikt das fliegende Personal der Lufthansa-Tochter. Austrian Airlines teilte mit, die Gewerkschaft Vida habe einen Streik des fliegenden Personals von Donnerstag 00.00 Uhr bis Karfreitag 12.00 Uhr für 36 Stunden angekündigt.

Austrian will die Auswirkungen auf die Fluggäste so gering wie möglich halten. Passagiere sollen Ihren Flugstatus auf der Website oder in der App überprüfen. Es besteht auch das Angebot, kostenlos umzubuchen oder den Flug zu stornieren.

