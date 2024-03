Halle/MZ (ots) -



Würde Assange, obwohl er kein US-Bürger ist, nach Amerika ausgeflogen, müssten Journalisten weltweit jederzeit fürchten, dass ein Staat sie wegen ihrer investigativen Arbeit auch im europäischen Rechtsraum anklagen und dann eine Auslieferung verlangen könnte. Ein Horrorszenario. Die USA haben an dem Australier ein Exempel statuiert, um deutlich zu machen, dass sie keine Einmischung dulden.



Assange hat für seine Veröffentlichungen längst teuer bezahlt. Er sitzt seit fast fünf Jahren in Haft und war schon zuvor kein freier Mensch mehr. Er ist ein gebrochener Mann. Es ist an der Zeit, ihn freizulassen.



