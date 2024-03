FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist auch am Dienstag von Rekord zu Rekord geeilt. Seine Bestmarke schraubte der deutsche Leitindex inzwischen auf knapp 18 412 Punkte hoch. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,67 Prozent auf 18 384,35 Zähler zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,77 Prozent auf 26 871,42 Punkte zu.

Analyst Christian Henke vom Broker IG macht bei den Anlegern derzeit überhaupt keine Verkaufsbereitschaft aus. Die Angst, den Börsenzug voreilig zu verlassen, sei einfach zu groß.

Für den Kleinwerteindex SDax ging es um 1,12 Prozent auf 14 250,02 Zähler nach oben. Er war bereits am Montag auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren geklettert. Die Experten von Index Radar hatten jüngst schon darauf hingewiesen, dass Nebenwerte zu einer Aufholjagd ansetzen könnten.

Unternehmen aus dem SDax seien deutlich stärker mit der Wirtschaft in Deutschland verflochten als global aufgestellte Dax-Konzerne und hätten bisher weniger von der guten Stimmung am Aktienmarkt profitiert. Nun habe sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft aufgehellt, die Belastungen durch hohe Energiepreise und erschwerte Refinanzierungsbedingungen rückten offenbar allmählich in den Hintergrund./la/he

