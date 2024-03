APA ots news: Drei: Auktionsergebnis sichert Zukunftssicherheit bei Frequenzausstattung und große Kapazitäten.

* Drei sichert sich drei neue 26 GHz Frequenzpakete. * 26 GHz bildet Basis für innovative High Performance-Lösungen. * Kombination aus 3,4 bis 3,8 GHz und 26 GHz sichert Drei ausreichende Kapazitäten für die Zukunft.



Bei der kürzlich zu Ende gegangenen Frequenzauktion konnte Drei Österreich drei Blöcke der neuen 26 GHz Frequenzen ersteigern.

Drei CEO Rudolf Schrefl zeigt sich mit dem Auktionsergebnis zufrieden: "Mit dem fairen Verlauf und dem Design der Auktion haben Regierung und Regulierungsbehörde Verantwortung und Weitblick bewiesen. Sehr positiv zu werten ist der offene und konstruktive Konsultationsprozess mit der RTR im Vorfeld, bei dem auch das Feedback der Betreiber gehört wurde. Dank der neu ersteigerten Blöcke ist Drei frequenzmäßig auch für die Zukunft sehr gut ausgestattet."

Für Drei bedeutet das Auktionsergebnis Zukunftssicherheit bei der Frequenzausstattung. Die Kombination aus den ersteigerten 26 GHz Frequenzen und den Frequenzen im 3,4 bis 3,8 GHz-Bereich, über die Drei bereits seit der letzten Frequenzauktion österreichweit verfügt, sichern dem Telekom-Komplettanbieter ausreichende Kapazitäten, um die wachsende Nachfrage nach Daten bewältigen zu können. 2023 wuchs das im Drei Netz transportierte Datenvolumen um fast 20 Prozent auf 1,68 Milliarden Gigabyte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und hat sich damit im Vergleich zu vor der Pandemie beinahe verdoppelt.



Gleichzeitig bilden die neuen 26 GHz Frequenzen die Grundlage für innovative Business- und Industrie-Anwendungen der Zukunft mit Gigabit-Geschwindigkeiten. 26 GHz Frequenzen sind technologieneutral und können ab sofort eingesetzt werden. Erste 26 GHz-fähige Endgeräte sind bereits verfügbar.



Drei CTO Matthias Baldermann: "Mit der Ersteigerung der neuen 26 GHz Frequenzblöcke investieren wir in unsere Zukunft. Durch unsere optimierte Frequenzausstattung haben wir die Möglichkeit, dort zu wachsen, wo der Verkehr zunimmt. Gleichzeitig verfügen wir über die perfekte Basis für die Entwicklung künftiger Lösungen im B2B- und Industrie-Umfeld, die eine Performance im Gigabit-Bereich erfordern."

Der Drei Netzausbau wird wie geplant auch 2024 mit großen Schritten voranschreiten. Die 5G Bevölkerungs-Netzabdeckung des Unternehmens erhöhte sich 2023 auf rund 90 Prozent. Drei hat sich verpflichtet, mehr als 700 Gemeinden ohne adäquate Internetversorgung ans 5G-Netz anzubinden. In einem Drittel dieser Gemeinden ist dieser Schritt bereits per Ende 2023 erfolgt, die übrigen folgen bis Ende kommenden Jahres. Mit 5G+ bietet Drei seit 2023 als erster Anbieter in Österreich Internet mit garantierten Übertragungsgeschwindigkeiten an. Als einer der ersten Netzbetreiber weltweit hat Drei 5G Standalone vor wenigen Tagen für die Smartphone-Nutzung aktiviert.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 976 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie und gleichzeitig den einfachen Umstieg auf Glasfaser an. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/)

