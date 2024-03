© Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa



Trotz höherer Leitzinsen geht der Yen auf Tauchstation. Woran das liegt, was EUR / USD neuen Schwung geben könnte und wie es um den Franken steht, lesen Sie in der aktuellen Forex-Woche.USD / JPY Das Währungspaar USD / JPY notiert trotz der kürzlich vollzogenen historischen Zinswende der Bank of Japan auf einem ungewöhnlich hohen Niveau. Die Yen-Schwäche passt auf den ersten Blick nicht zum erstmals nach vielen Jahren wieder positiven Zinsniveau in Japan. Die Gründe für die aktuelle Situation liegen in der geringen Wahrscheinlichkeit für weitere Zinsschritte noch in diesem Jahr. Die Bank of Japan hatte sich aufgrund des noch immer großen Abstands der Teuerung (2,8%) zum Inflationsziel (2%) …