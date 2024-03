Das CQM220 5G RedCap IoT Module wurde für höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und flexible Designoptionen entwickelt, um eine kontinuierliche Konnektivität für Industrie 4.0- und urbane Smart-Technologie-Anwendungen zu gewährleisten

Cavli Wireless, ein Pionier im Bereich der IoT-Lösungen, wird auf der Embedded World 2024 sein Flaggschiff, das 5G RedCap CQM220 Cellular IoT Module, vorstellen. Das Event findet vom 9. bis 11. April in Halle 3, Stand 3-311, bei der NürnbergMesse GmbH, Nürnberg, statt. Die Embedded World ist als die größte Fachmesse für Embedded-Technologien bekannt, auf der die neuesten und besten Entwicklungen in den Bereichen elektronische Systeme, verteilte Intelligenz, IoT, Energieeffizienz und mehr vorgestellt werden. Die Messe ist die wichtigste Bühne für globale Innovatoren wie Cavli Wireless, um der Welt das innovative CQM220 vorzustellen.

Das CQM220 ist das Flaggschiff unter den 5G RedCap Cellular IoT-Modulen von Cavli Wireless, das mit den 3GPP Release 17 Standards kompatibel ist und speziell für fortschrittliche IoT- und M2M-Anwendungen entwickelt wurde. Das Modul bietet eine robuste Datenbandbreite von bis zu 226 Mbit/s im Downlink und 121 Mbit/s im Uplink, was eine schnelle und effiziente Datenübertragung ermöglicht. Das CQM220 ist in den Formfaktoren LGA, PCIe Gen2 und M.2 erhältlich und sichert eine breite Kompatibilität und Flexibilität für verschiedene industrielle Anwendungen. Die optional integrierte eSIM sorgt für globale Konnektivität über die Cavli Hubble Device and Connectivity Management Plattform und macht das Modul zu einer vielseitigen Lösung für den internationalen Einsatz.

Mit seiner optionalen integrierten GNSS-Funktion ist das CQM220 außerdem ein idealer Kandidat für präzise Tracking-Anwendungen, die in Bereichen wie Asset Tracking und Telemetriesysteme für Fahrzeuge unerlässlich sind. Das Modul wird von einem Linux-basierten OpenSDK begleitet und bietet die Möglichkeit, anwendungsspezifische Codes direkt auf dem Gerät zu programmieren, sodass keine externe Host-MCU erforderlich ist. Diese Funktion in Kombination mit dem hohen Datendurchsatz und der globalen Einsatzfähigkeit macht das CQM220 zur optimalen Wahl für Anwendungen der nächsten Generation, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und weltweite Funktionalität erfordern.

Das CQM220-Modul wird mit seiner fortschrittlichen Konnektivität eine Vielzahl von Branchen unterstützen. In der Industrie 4.0 ermöglichen der hohe Datendurchsatz und das integrierte GNSS des Moduls die Überwachung und Steuerung von Maschinen in Echtzeit sowie die vorausschauende Wartung, wodurch die Effizienz gesteigert und Ausfallzeiten reduziert werden. Im Rahmen von Smart-City-Initiativen unterstützen die globale Konnektivität und die robuste Bandbreite des CQM220 die Einrichtung von intelligenten Stromnetzen, intelligenten Verkehrssystemen und öffentlichen Sicherheitsnetzen und tragen so zu einer effizienteren und reaktionsschnelleren städtischen Umgebung bei. Bei der Nachverfolgung von Vermögenswerten sorgen die Präzision des integrierten GNSS und die weitreichende Konnektivität des Moduls für eine genaue Standortverfolgung von Waren und Geräten über Grenzen hinweg in Echtzeit, was entscheidend für Logistik, Flottenmanagement und Diebstahlschutz ist. Das CQM220 ermöglicht es der Industrie, in all diesen Anwendungsbereichen das volle Potenzial der nahtlosen globalen Konnektivität auszuschöpfen und so Innovation und betriebliche Exzellenz zu fördern.

Der Cavli Hubble Stack erweitert die Fähigkeiten des CQM220 durch die Einführung von Remote-Diagnose, -Überwachung und -Debugging des Moduls über Hubble Lens, eine fortschrittliche Komponente der Cavli Hubble IoT-Konnektivitäts- und Modem-Management-Plattform. Dank dieser Funktion entfällt die Notwendigkeit physischer Eingriffe, wodurch die Erweiterung von IoT-Lösungen vereinfacht wird. Durch strategische Allianzen mit Betreibern auf der ganzen Welt konnte Cavli eine starke Präsenz aufbauen und bietet unvergleichliche Konnektivitätslösungen, die neue Maßstäbe für Servicequalität und Kosteneffizienz setzen.

John Mathew, CEO und Chief Technology Architect von Cavli Wireless, sagte: "Die Vorstellung des CQM220 auf der Embedded World 2024 ist ein entscheidender Meilenstein für unser Unternehmen. Unser fortwährendes Engagement für überragende Leistung und Kreativität auf dem Gebiet der intelligenten Mobilfunkverbindungen hat zur Entwicklung dieses langlebigen 5G RedCap-Moduls geführt. Es zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit, Effektivität und die Fähigkeit aus, weltweit ununterbrochene Konnektivität zu bieten. Diese Funktionen sind die Kernaspekte des CQM220 und tragen dazu bei, das Produkt und Cavli Wireless auf dem dynamischen Markt zu profilieren."

Mit der Vorstellung des CQM220 auf der Embedded World 2024 untermauert Cavli Wireless sein Engagement für kosteneffiziente, unterbrechungsfreie und überlegene IoT-Mobilfunklösungen. Wir laden Sie herzlich ein, mit unseren Lösungsspezialisten zu besprechen, wie das CQM220 Ihr bevorstehendes Projekt verbessern kann. Starten Sie Ihren Weg zu zuverlässiger und effektiver Konnektivität mit Cavli.

Über Cavli Wireless

Cavli Wireless ist ein Hersteller von Cellular-IoT-Modulen, der IoT-Konnektivität und Datenmanagement auf einer einzigen Plattform vereint. Das Unternehmen entwickelt und fertigt smarte Mobilfunk-IoT-Module in Industriequalität, die die Zuverlässigkeit von Geräten verbessern und Entwicklungsprozesse für verschiedene Anwendungen beschleunigen. Die smarten Mobilfunkmodule von Cavli sind mit einer integrierten eSim-Funktionalität mit globaler Mobilfunkkonnektivität ausgestattet, die für Anwender erschwingliche globale Datentarife, vereinfachtes Gerätemanagement und zentralisiertes Abonnementmanagement durch die proprietäre cloud-basierte Plattform Cavli Hubble ermöglicht.

Über die Embedded World

Die Embedded World Exhibition Conference ist eine globale Plattform für die Embedded Systems Community, auf der Experten aus aller Welt zusammenkommen und Wissen austauschen können. Das Event bietet Einblicke in die gesamte Welt der eingebetteten Systeme, einschließlich Hardware, Software, Tools und Dienstleistungen. Mit hochkarätigen Rednern, Expertenrunden und Ausstellerforen ist die Veranstaltung ein Garant für einen hochwertigen Wissenstransfer.

