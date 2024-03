Das ExaGrid-Reseller-Partnerprogramm wurde aufgrund seines Engagements für die Unterhaltung starker, profitabler und erfolgreicher Vertriebspartnerschaften ausgewählt

ExaGrid , die branchenweit einzige Tiered-Backup-Speicherlösung, gab heute bekannt, dass es von CRN , einer Marke von The Channel Company, mit einem prestigeträchtigen 5-Sterne-Award im Partner Program Guide 2024 ausgezeichnet wurde. Diese jährliche Orientierungshilfe bietet wichtige Informationen für Lösungsanbieter, die Partnerprogramme für Technologieanbieter erkunden, die einen hohen Mehrwert bieten und auf ihre Geschäftsanforderungen und -ziele abgestimmt sind. ExaGrid sitzt hinter mehr als 25 Backup-Anwendungen und -Dienstprogrammen als Backup-Speicher und bietet die höchste Leistung für Backup und Wiederherstellung, die beste Skalierbarkeit, das einzige nicht-netzwerkseitige gestaffelte Air Gap für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen und umfasst Datendeduplizierung zur Reduzierung des Speicherbedarfs und der Kosten.

ExaGrid Earns 5-Star Rating in 2024 CRN® Partner Program Guide (Graphic: Business Wire)

Die Breite und Tiefe des Supports und der Ressourcen, die Technologieanbieter über ihre Partnerprogramme anbieten, ist für Lösungsanbieter ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung, mit welchen IT-Anbietern, Dienstleistern und Distributoren sie bei der Entwicklung erstklassiger Technologielösungen zusammenarbeiten sollten. Programmelemente wie finanzielle Anreize, Vertriebs- und Marketingunterstützung, Schulung und Zertifizierung, technischer Support und mehr können Anbieter aus der Menge hervorheben und eine Schlüsselrolle bei der Förderung des langfristigen Wachstums ihrer Partner spielen.

Die 5-Sterne-Bewertung wird an Unternehmen verliehen, die ihre Partnerprogramme so aufgebaut haben, dass sie sich in ihrem Engagement für die Unterhaltung starker, profitabler und erfolgreicher Vertriebspartnerschaften übertreffen.

Für den Partner Program Guide 2024 bewertete CRN Anbieter auf Grundlage der Anforderungen und Angebote des Programms wie Partnertraining und -schulung, Unterstützung vor und nach dem Verkauf, Marketingprogramme und -ressourcen, technischer Support und Kommunikation.

ExaGrid bietet in seinem ExaGrid Reseller Partner Program viele Neuerungen, darunter:

Kein Inventar erforderlich

Keine Meilensteine oder Verpflichtungen erforderlich

Registrierung von Geschäftsabschlüssen für Wiederverkäufer, die ExaGrid Gelegenheiten verschaffen, zum Schutz der Marge

SPIF-Programme für die Vertriebsmitarbeiter und Lösungsarchitekten der Wiederverkäufer

Meeting Maker-Boni für Meetings mit potenziellen Kunden

Der Vertrieb erfolgt in Zusammenarbeit mit dem ExaGrid-Vertriebsteam, dem auch technische Systemingenieure im Außendienst angehören

ExaGrid übernimmt den gesamten Kundensupport, und die Wiederverkäufer gewinnen alle zukünftigen Aufträge für Geräte und Verlängerungen von Wartungs- und Supportverträgen

"Wir fühlen uns geehrt, dass das Reseller-Partnerprogramm von ExaGrid im CRN Partner Program Guide mit einer 5-Sterne-Bewertung ausgezeichnet wurde", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "ExaGrid verfügt über das stärkste und einzigartigste Reseller-Programm der Branche und es ist darauf ausgelegt, die Erwartungen unserer Partner zu übertreffen. Backup-Speicher ist ein riesiger Markt und er wächst. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit neuen Partnern im Jahr 2024 und auf den weiteren Erfolg mit unseren aktuellen Partnern weltweit. Unser Ziel ist es, unseren Partnern dabei zu helfen, ihren Kunden ein Produkt bereitzustellen, das die Probleme löst, mit denen sie bei der Backup-Speicherung konfrontiert sind, und ein Produkt, das einfach funktioniert und unglaublich gut unterstützt wird. Wenn wir zusammenarbeiten, gewinnen alle", sagte er.

"Die Anerkennung auf dieser Liste spiegelt den Wert der herausgestellten Anbieter-Partnerprogramme und ihr Engagement wider, sich gemeinsam mit Lösungsanbietern weiterzuentwickeln und den Erfolg von IT-Kanälen auszubauen", sagte Jennifer Follett, VP, U.S. Content und Executive Editor, CRN, bei The Channel Company. "Diese Auszeichnung ermöglicht es Lösungsanbietern, Lieferanten zu finden, die mit den sich entwickelnden Anforderungen ihres Unternehmens und denen ihrer Kunden Schritt halten. Mit dem Partner Program Guide 2024 von CRN erhalten Lösungsanbieter tiefe Einblicke in die einzigartigen Stärken der einzelnen Partnerprogramme und in Lieferanten, die Engagement für ihre Partnergemeinschaft zeigen."

Der Partner Program Guide 2024 wird in der CRN-Ausgabe vom April 2024 und online unter www.CRN.com/PPG vorgestellt.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing-Zone, einem Repository zur langfristigen Aufbewahrung und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortigen VM-Wiederherstellungen. Die Repository-Ebene bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Aufbewahrung. Die Scale-out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Geräte und gewährleistet Backup-Fenster mit fester Länge, auch wenn die Datenmenge wächst, sodass teure Upgrades und Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht-netzwerkseitigen Ebene, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über The Channel Company

The Channel Company ermöglicht bahnbrechende IT-Channel-Leistungen durch unsere führenden Medien, ansprechenden Veranstaltungen, fachkundige Beratung und Schulung sowie innovative Marketingdienste und -plattformen. Als Impulsgeber des Kanals verbinden und stärken wir Technologielieferanten, Lösungsanbieter und Endbenutzer. Mit fast 40 Jahren beispielloser Channel-Erfahrung schöpfen wir aus unserem umfassenden Wissen, um innovative neue Lösungen für die sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen auf dem Technologiemarkt zu konzipieren. www.thechannelcompany.com

© 2024 The Channel Company, Inc. CRN ist eine eingetragene Marke von The Channel Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

