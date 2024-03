DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. März

=== *** 06:30 DE/Sixt SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 06:50 LU/Aroundtown SA, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07.00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Jahresergebnis 07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, ausführliches Jahresergebnis 07:50 DE/Medios AG, Geschäftsbericht 07:50 DE/Süss Microtec SE, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Washtec AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:30 DE/Encavis AG, Telefonkonferenz zu Jahresergebnis *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 90 zuvor: 89 08:55 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März HVPI PROGNOSE: +3,4% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Repo-Satz PROGNOSE: 4,00% zuvor: 4,00% *** 10:00 DE/Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute, Berlin *** 10:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede im House of the Euro, Brüssel *** 10:50 EU/EZB Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,3 zuvor: 95,4 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,8 zuvor: -9,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,9 Vorabschätzung: -14,9 zuvor: -15,5 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März 13:00 DE/Regierungs-PK *** 13:30 BR/EZB-Direktor Elderson, Rede und Panel-Teilnahme bei Veranstaltung der Task Force on Climate-Related Financial Risks *** 16:00 US/Fed Governor Waller, Teilnahme an Veranstaltung des Economic Club of New York 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Lettlands Ministerpräsidentin Silina, Pk nach gemeinsamen Gespräch, Berlin 16:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pressestatement nach Treffen mit der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Berlin - DE/Auktion 2,40-prozentiger Bundesanleihe mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 3 Mrd EUR - DE/Mister Spex SE, ausführliches Jahresergebnis - NO/Verkürzter Börsenhandel Norwegen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

