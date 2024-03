DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schwacher Yen stützt Kurse in Tokio

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Kursgewinne in Sydney und in Tokio und Verluste an den chinesischen Börsen sind im Handelsverlauf am Mittwoch an den ostasiatischen Aktienmärkten zu beobachten. In Tokio geht es mit 1,3 Prozent auf 40.936 Punkte am deutlichsten nach oben. Rückenwind kommt vom Yen, der zum Dollar auf ein Jahrestief gesunken ist. Ein niedriger Yen-Kurs ist unter anderem günstig für die japanischen Exporteure. In Sydney, wo der Handel mit einem Plus von 0,5 Prozent bereits beendet ist, sorgten günstig ausgefallene Inflationsdaten für Zinssenkungsfantasie und damit gute Stimmung am Aktienmarkt. Nach Ansicht der Moody's-Analysten könnte die australische Notenbank im September damit beginnen, die Zinsen zu senken. Im Februar betrug der Preisanstieg 3,4 Prozent, wohingegen Ökonomen 3,5 Prozent geschätzt hatten. Der Austral-Dollar reagierte auf die Daten nur mit einem zwischenzeitlichen kleinen Rücksetzer.

Seoul tendiert wenig verändert. Bei Gewinnern vom Vortag wie Samsung Electronics (-0,6%) oder insbesondere Hanmi Semiconductor (-1,6%) würden Gewinne mitgenommen, berichten Marktteilnehmer aus Südkorea.

In Hongkong (-1,1%) gehen die Vortagsgewinne wieder verloren. Einige jüngst feste Immobilienaktien geben einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Sie hatten am Dienstag noch von Aussagen der chinesischen Notenbank profitiert, dass man aus der Branche positive Signale empfange.

China Mengniu Dairy verbilligen sich um rund 7 Prozent. Der Hersteller von Milchprodukten hat für 2023 einen niedrigeren Nettogewinn berichtet. Alibaba büßen 2,3 Prozent ein, nachdem der Plan fallengelassen wurde, die Logistiktochter Cainiao an die Börse zu bringen. Wuxi Biologics steigen nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 0,6 Prozent. Bei deutlich höheren Umsätzen ging der Nettogewinn noch deutlicher zurück um 23 Prozent, unter anderem wegen Wertberichtigungen.

Daneben warteten die Marktteilnehmer in Hongkong und Schanghai zunächst vor allem weiter auf die neuesten Einkaufsmanagerindizes, um neue Erkenntnisse über die Konjunkturlage zu erhalten, heißt es. Die Daten werden am Wochenende veröffentlicht.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.819,60 +0,5% +3,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 40.935,83 +1,3% +22,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.755,80 -0,0% +3,8% 07:00 Schanghai-Comp. 3.012,41 -0,6% +1,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.444,34 -1,0% -3,2% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.257,41 +0,7% -0,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.533,42 -0,3% +6,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:36 % YTD EUR/USD 1,0828 -0,0% 1,0833 1,0849 -2,0% EUR/JPY 164,32 +0,1% 164,14 164,12 +5,6% EUR/GBP 0,8584 +0,1% 0,8578 0,8574 NV GBP/USD 1,2615 -0,1% 1,2628 1,2652 NV USD/JPY 151,76 +0,2% 151,53 151,29 NV USD/KRW 1.348,10 +0,3% 1.344,54 1.341,26 NV USD/CNY 7,1165 +0,0% 7,1155 7,2198 NV USD/CNH 7,2571 +0,1% 7,2486 7,2476 +2,0% USD/HKD 7,8229 -0,0% 7,8238 7,8230 NV AUD/USD 0,6528 -0,1% 0,6534 0,6543 NV NZD/USD 0,5999 -0,1% 0,6003 0,6016 NV Bitcoin BTC/USD 70.443,67 +0,3% 70.252,68 71.298,65 +61,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,93 81,62 -0,8% -0,69 +11,4% Brent/ICE 85,44 86,25 -0,9% -0,81 +11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.176,49 2.178,42 -0,1% -1,94 +5,5% Silber (Spot) 24,43 24,41 +0,1% +0,02 +2,8% Platin (Spot) 906,15 906,10 +0,0% +0,05 -8,7% Kupfer-Future 3,99 4,01 -0,4% -0,02 +2,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

March 27, 2024 01:47 ET (05:47 GMT)

