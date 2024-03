EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält 98-MW-Auftrag aus Schweden



27.03.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 27. März 2024. Die Nordex Group hat von Holmen Energi AB einen Auftrag über 98 MW in Schweden erhalten. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Plus-Service für die Turbinen über einen Zeitraum von 30 Jahren. Im Sommer 2025 wird die Nordex Group 14 Turbinen des Typs N163/6.X für den Windpark Blisterliden in einem Waldgebiet in der nordschwedischen Provinz Västerbotten liefern und errichten. Die Nordex Group wird die Turbinen auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 169 Metern installieren und die Turbinen mit dem Nordex Advanced Anti-Icing System ausstatten, um die Eisbildung auf den Rotorblättern zu reduzieren. Die Turbinen werden in der Cold-Climate-Version geliefert. Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group: "Wir freuen uns auf unser erstes Projekt mit Holmen. Das Anti-Icing-System der Turbinen und die Kalt-Klima-Variante werden, trotz der Herausforderungen, die sich aus den rauen Umweltbedingungen im schwedischen Klima ergeben, eine zuverlässige Stromproduktion sicherstellen." Die Holmen Group ist ein schwedisches Forst- und Papierunternehmen. Darüber hinaus entwickelt und betreibt das Unternehmen Windparks und Wasserkraftwerke. Blisterliden ist das erste Projekt der Holmen Group mit der Nordex Group.

Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 50 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA (aktuell nicht aktiv) und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 (0) 152 0902 4029

fzander@nordex-online.com



27.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com