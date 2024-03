DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Norwegen findet am Mittwoch (vor Gründonnerstag) ein verkürzter Handel statt.

DONNERSTAG: In Dänemark und Norwegen ruht der Handel wegen Gründonnerstag. In Schweden und am US-Rentenmarkt wird verkürzt gehandelt.

TAGESTHEMA

Der Immobilienkonzern Aroundtown hat im vergangenen Jahr einen Milliardenverlust geschrieben. Die Dividende wird, wie schon im Vorjahr, gestrichen, teilte das Unternehmen mit. Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen einen geringeren operativen Gewinn an. Wie das Unternehmen mitteilte, lag der Verlust nach Steuern bei 2,4 Milliarden Euro, was einem Verlust je Aktie von 1,82 Euro entspricht. Im Vorjahr lag der Fehlbetrag bei 457 Millionen bzw. 0,58 Euro je Anteil. Der FFO 1, eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft, sackte um 8 Prozent auf 332 Millionen Euro ab. Je Aktie lag der FFO 1 bei 0,30 (Vj: 0,33) Euro. Für das neue Jahr rechnet Aroundtown mit einem FFO 1 von 280 Millionen bis 310 Millionen Euro. Der FFO I je Aktie soll bei 0,26 bis 0,28 Euro liegen. Für das Gesamtjahr 2023 wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis, FFO und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj23 ggVj Gj23 ggVj Gj22 Umsatz 1.603 -0,4% 1.560 -3% 1.610 EBITDA bereinigt 1.003 +0,1% 938 -6% 1.002 Ergebnis nach Steuern -2.426 -- -1.813 -- -457 Ergebnis je Aktie -1,82 -- -1,45 -- -0,58 FFO I 332,0 -8% 308,2 -15% 362,7 FFO I je Aktie 0,30 -9% 0,28 -15% 0,33

AUSBLICK UNTERNEHMEN

PNE (8:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Analystenprognosen für das Gesamtjahr 2023 (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR 2023 Gj23 ggVj Zahl Gj22 Umsatz 141 +12% 3 126 EBITDA 36 +1% 3 35 Ergebnis vor Steuern -18 -- 3 24 Ergebnis nach Steuern -16 -- 3 15 Ergebnis je Aktie unverwässert -0,21 -- 3 0,20 Dividende je Aktie 0,05 +25% 3 0,04

Weitere Termine:

06:30 DE/Sixt SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07.00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(13:30 Analystenkonferenz)

07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Jahresergebnis

07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, ausführliches Jahresergebnis

07:50 DE/Medios AG, Geschäftsbericht

07:50 DE/Süss Microtec SE, ausführliches Jahresergebnis

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Washtec AG, ausführliches Jahresergebnis

08:30 DE/Encavis AG, Telefonkonferenz zu Jahresergebnis

08:55 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, ausführliches Jahresergebnis

und Geschäftsbericht (10:30 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)

Im Laufe des Tages:

- DE/Mister Spex SE, ausführliches Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 90 zuvor: 89 - ES 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März HVPI PROGNOSE: +3,4% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj - SE 09:30 Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Repo-Satz PROGNOSE: 4,00% zuvor: 4,00% - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung März Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,3 zuvor: 95,4 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,8 zuvor: -9,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,9 Vorabschätzung: -14,9 zuvor: -15,5

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.668,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.282,00 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 18.505,75 +0,3% Nikkei-225 40.762,73 +0,9% Schanghai-Composite 3.030,12 -0,0% Hang-Seng-Index 16.521,13 -0,6% +/- Ticks Bund -Future 132,93 +13 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 18.384,35 +0,7% DAX-Future 18.637,00 +0,5% XDAX 18.361,91 +0,5% MDAX 26.871,42 +0,8% TecDAX 3.445,23 +0,7% EuroStoxx50 5.064,18 +0,4% Stoxx50 4.408,96 +0,1% Dow-Jones 39.282,33 -0,1% S&P-500-Index 5.203,58 -0,3% Nasdaq-Comp. 16.315,70 -0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,88 +23

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Am deutschen Aktienmarkt ist auch am Mittwoch kein Ende der Rekordjagd in Sicht. Am frühen Morgen wird der DAX mit 18.410 Punkten errechnet und damit fast punktgenau am neuen Allzeithoch, das der Index am Dienstag markiert hatte. Und die Chancen auf weiter steigende Kurse und den dann bereits 25. Rekord sind gut: "Der nahende Quartals-Ultimo sollte die Stimmung stützen", so ein Marktteilnehmer. Fonds seien nach dem starken Auftaktquartal daran interessiert, möglichst hohe Aktienquoten auszuweisen. Positiv sei auch, dass die Ölpreise ihren Anstieg zunächst beendet hätten und etwas zurückkämen. Der Bund-Future liegt stabil in der Nähe der Tageshochs vom Dienstag, und auch vom wenig veränderten Euro kommt kein Störfeuer. Daneben liefert der Nikkei-225 starke Vorlagen. Die etwas leichteren Vorlagen aus den USA steckt der Markt voraussichtlich weg: "Europa zeigt seit Wochen Relative Stärke, und ein Ende ist nicht in Sicht", so der Marktteilnehmer. Verglichen mit dem US-Markt seien die europäischen Börsen günstig bewertet, sagt er.

Rückblick: Der Euro-Stoxx-50 markierte die höchsten Stände seit dem Jahr 2000. "Die Hausse nährt die Hausse", sagte ein Marktteilnehmer. Das Verkaufsinteresse sei gering, und das Umfeld aus niedrigen Renditen, Zinssenkungsfantasie und der Hoffnung auf bessere Wirtschaftsdaten stütze die Stimmung. Zudem führe der nahende Quartals-Ultimo zu Käufen, da die Fonds nach dem starken Quartal hohe Aktienquoten ausweisen wollten. Daneben war aber auch die Marktbreite gut. Neue Konjunkturdaten aus den USA passten ins Bild: sie deuteten auf ein stabiles, aber nicht übermäßig starkes Wachstum hin, wie es hieß. Moeller-Maersk verloren in Kopenhagen 2,6 Prozent. Die Francis-Scott-Key-Brücke in Baltimore ist eingestürzt, nachdem sie von einem großen Frachtschiff der dänischen Reederei gerammt worden war. Laut Medienberichten gab es Tote.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Der DAX markierte den 24. Rekordstand in diesem Jahr. Er profitierte einmal mehr von der guten Verfassung seiner Schwergewichte. SAP als Index-Schwergewicht Nummer eins markierten neue Rekorde, Allianz stiegen auf Jahreshoch, und Siemens, Munich Re sowie Deutsche Telekom schlossen ebenfalls alle deutlich im Plus. Von den sechs schwersten Titeln kamen lediglich Airbus nicht ganz mit, sie hatten im Verlauf aber auch schon neue Allzeithochs aufgestellt. KWS Saat reagierten auf den Verkauf des südamerikanischen Maisgeschäft nebst Lizenzen mit einem Sprung von 6,4 Prozent. Auf der Verliererseite stachen Gerresheimer mit einem Minus von 3,8 Prozent heraus - belastet von einem negativen Analystenkommentar. Compugroup konnten sich dagegen mit dem Start ihres Aktienrückkaufprogramms um 3,9 Prozent erholen. CTS Eventim stiegen um 5,1 Prozent. Der Ausblick liege klar über der Markterwartung beim EBITDA, so Jefferies. Hornbach gewannen 8,5 Prozent auf 74,40 Euro. Nach neuen Geschäftszahlen riet Warburg mit einem Kursziel von 97 Euro zum Kauf.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Gefolge der Wall Street gaben die Kurse im nachbörslichen Handel etwas nach. Aroundtown fielen am Abend um rund 3 Prozent. Der Immobilienkonzern hatte mitgeteilt, dass die Dividende für 2023 wegen der unsicheren Marktlage und der begrenzten Prognosesicherheit ausfallen werde.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Sah es zunächst noch danach aus, als ob die Vortagesverluste aufgeholt würden, so setzte sich gegen Ende der Börsensitzung die Vorsicht durch. Denn am Freitag steht mit dem PCE-Index, einem bevorzugten Preismaß der US-Notenbank, ein wichtiges Konjunkturdatum auf der Agenda, vor dessen Veröffentlichung die Anleger sich nicht zu weit aus der Deckung wagen dürften. Da die US-Börsen am Karfreitag geschlossen sind, können die dortigen Investoren erst am Montag auf die Daten reagieren. Der Auftragseingang langlebiger Güter war derweil besser als gedacht ausgefallen, allerdings stammten die Daten aus dem Februar und dürften an den Zinshoffnungen somit wenig ändern. Der Index des Verbrauchervertrauens verfehlte dagegen die Konsensschätzung von Ökonomen. McDonald's (kaum verändert) wird künftig in seinen Restaurants in den USA Donuts von Krispy Kreme (+40%) verkaufen. Der Logistikkonzern UPS (-8,2%) hatte auf einer Investorenveranstaltung Umsatz- und Gewinnziele genannt, die über den Konsensschätzungen der Analysten lagen. Die Prognose des freien Cashflow 2026 lag allerdings unter der Markterwartung.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,59 -3,7 4,63 16,8 5 Jahre 4,22 -1,4 4,23 21,7 7 Jahre 4,23 -2,4 4,25 26,0 10 Jahre 4,23 -1,3 4,24 34,9 30 Jahre 4,39 -2,2 4,41 42,3

Am Rentenmarkt sanken die Renditen ganz leicht mit den positiven Daten. Die Zinssenkungsfantasien blieben intakt, hieß es. Marktteilnehmer sprachen daneben von einer günstigen Wiederanlagemöglichkeit für fällig gewordene Anleihen auf dem aktuellen Niveau.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0826 -0,1% 1,0833 1,0828 -2,0% EUR/JPY 164,24 +0,1% 164,14 164,05 +5,6% EUR/CHF 0,9788 -0,0% 0,9790 0,9785 +5,5% EUR/GBP 0,8582 +0,0% 0,8578 0,8576 -1,1% USD/JPY 151,71 +0,1% 151,53 151,50 +7,7% GBP/USD 1,2615 -0,1% 1,2628 1,2627 -0,9% USD/CNH 7,2547 +0,1% 7,2486 7,2490 +1,8% Bitcoin BTC/USD 70.328,91 +0,1% 70.252,68 69.838,67 +61,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich gut behauptet. Die Währungsexperten von Danske sehen für die nächste Zukunft jedoch Spielraum nach unten. Zur Begründung verwiesen sie auf sinkende globale Realzinsen, weniger wirtschaftliche Überraschungen aus den USA und einen starken Anstieg der aggregierten Positionierung am Markt, die auf einen steigenden Dollar setze.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,90 81,62 -0,9% -0,72 +11,4% Brent/ICE 85,46 86,25 -0,9% -0,79 +11,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben einen Teil ihrer Vortagesgewinne ab. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,4 Prozent auf 81,62 Dollar. Die Akteure hätten sich vor der Veröffentlichung der US-Öllagerbestandsdaten am Mittwoch zurückgezogen, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.178,49 2.178,42 +0,0% +0,07 +5,6% Silber (Spot) 24,50 24,41 +0,4% +0,09 +3,1% Platin (Spot) 907,03 906,10 +0,1% +0,93 -8,6% Kupfer-Future 4,00 4,00 -0,1% -0,00 +2,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Zinssenkungshoffnungen stützten das Gold. Der Preis für eine Feinunze stieg um 0,2 Prozent auf 2.177 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CHINA

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat sich im Rahmen eines von der Regierung gesponserten Forums mit einer Gruppe von US-Wirtschaftsvertretern und CEOs getroffen.

RATIONAL

rechnet nach der besseren Margenentwicklung im Vorjahr 2024 mit einer stabilen Profitabilität. Die EBIT-Marge soll dieses Jahr nahe der des Vorjahres liegen, erklärte CEO Peter Stadelmann im Zuge der Bekanntgabe ausführlicher Geschäftszahlen für 2023. Preiserhöhungen seien nicht geplant. Rational erwarte ein Wachstum der Absatzzahlen und Umsatzerlöse im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr. Als Dividende will das Unternehmen 13,50 Euro je Aktie ausschütten. Im Vorjahr wurden ebenfalls 13,50 Euro je Aktie gezahlt - damals allerdings 11 Euro je Aktie als reguläre Dividende plus einer Sonderdividende von 2,50 Euro je Anteilsschein. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET 4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q22 Umsatz 293 +1% 290 EBIT 75 +1% 74 EBIT-Marge 25,6 -- 25,5 Ergebnis nach Steuern 57 -6% 61 Ergebnis je Aktie 5,04 -6% 5,37

TELEFONICA DEUTSCHLAND

Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen gemeinsam die Annahme des öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots der spanischen Muttergesellschaft Telefonica. Die Spanier bieten 2,35 Euro je Telefónica-Deutschland-Aktie.

GFT TECHNOLOGIES

hat Marco Santos mit Wirkung zum 1. Juli 2024 als neuen geschäftsführenden Direktor und CEO bestellt. Er tritt die Nachfolge von Marika Lulay an, die aus persönlichen Gründen keine Verlängerung ihres am 31. Dezember 2024 auslaufenden Vertrages anstrebt und mit Ablauf ihres Vertrages aus der Geschäftsführung ausscheidet. Santos wird das Unternehmen bis zum Jahresende zunächst als Co-CEO gemeinsam mit Marika Lulay führen.

JOHNSON & JOHNSON

verhandelt offenbar über den Kauf des Medizinprodukteherstellers Shockwave Medical. Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, könnte eine Transaktion in den kommenden Wochen vereinbart werden, sofern die Gespräche nicht scheitern. Der Marktwert von Shockwave beträgt rund 11 Milliarden US-Dollar.

