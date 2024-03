CUXHAFEN (dpa-AFX) - Der Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer PNE will in diesem Jahr mindestens einen stabilen Gewinn im Tagesgeschäft erwirtschaften. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle 2024 zwischen 40 und 50 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Cuxhafen mit. Vergangenes Jahr verdiente PNE mit 39,9 Millionen Euro fast 13 Prozent mehr als 2022 und erreichte damit das obere Ende der vom Management ausgegebenen Zielspanne. Damit schnitt das Unternehmen 2023 besser ab als von Analysten im Durchschnitt erwartet, für 2024 haben die Experten aber mehr operativen Gewinn auf dem Zettel. Den Aktionären sollen für 2023 wie schon im Vorjahr sowohl eine reguläre Ausschüttung als auch eine Sonderdividende von 0,04 Euro je Aktie gezahlt werden.

Konzernchef Markus Lesser sieht das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt: "Die Projektpipeline hat eine weitere Rekordhöhe erreicht", sagte er am Mittwoch laut Mitteilung. "Unser Fundament für die Zukunft steht also." Lesser wird sein Amt Ende Juli niederlegen./lew/mis