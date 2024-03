DJ MÄRKTE ASIEN/Yen auf 34-Jahres-Tief stützt Kurse in Tokio

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Kursgewinne in Sydney und in Tokio und Verluste an den chinesischen Plätzen haben das Börsenbild in Ostasien am Mittwoch geprägt. In Tokio ging es mit 0,9 Prozent auf 40.763 Punkte deutlich nach oben. Rückenwind kam vom Yen, der zum Dollar auf ein 34-Jahres-Tief absackte, eher er sich wieder etwas erholte. Ein niedriger Yen-Kurs ist unter anderem günstig für die japanischen Exporteure. Der japanische Notenbanker Naoki Tamura hatte mit Aussagen Hoffnungen auf eine raschere geldpolitische Straffung einen Dämpfer verliehen. Japans Finanzminister drohte angesichts der Yen-Entwicklung einmal mehr mit Interventionen, die aber bereits in der Vergangenheit in der Regel allenfalls sehr kurzfristige Erfolge zeigten.

In Sydney (+0,5%) sorgten günstig ausgefallene Inflationsdaten für Zinssenkungsfantasie und damit gute Stimmung am Aktienmarkt. Nach Ansicht der Moody's-Analysten könnte die australische Notenbank im September damit beginnen, die Zinsen zu senken. Im Februar betrug der Preisanstieg 3,4 Prozent, wohingegen Ökonomen 3,5 Prozent geschätzt hatten. Der Austral-Dollar reagierte auf die Daten nur mit einem zwischenzeitlichen kleinen Rücksetzer.

In Hongkong (-1,1%) gingen die Vortagsgewinne wieder verloren, in Schanghai gab das Marktbarometer ebenfalls um 1,1 Prozent nach. Die Marktteilnehmer hätten sich weiter zurückgehalten vor der Bekanntgabe neuer Einkaufsmanagerindizes am Wochenende, hieß es. Sie könnten neue Erkenntnisse über die Konjunkturlage liefern.

Am Vortag noch gesuchte Immobilienaktien gaben deutlicher nach. Longfor büßten 1,6, Country Garden 7,7 und China Vanke 3,6 Prozent nach. Sie hatten am Dienstag noch von Aussagen der chinesischen Notenbank profitiert, dass man aus der Branche positive Signale empfange.

China Mengniu Dairy verbilligten sich um fast 10 Prozent. Der Hersteller von Milchprodukten hatte für 2023 einen niedrigeren Nettogewinn berichtet. Alibaba kamen um 2,1 Prozent zurück, nachdem der Plan fallengelassen wurde, die Logistiktochter Cainiao an die Börse zu bringen. Wuxi Biologics stiegen nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 1,3 Prozent. Bei deutlich höheren Umsätzen ging der Nettogewinn noch deutlicher zurück (um 23 Prozent) - unter anderem wegen Wertberichtigungen.

In Tokio verteuerten sich Sumitomo Realty & Development um 5,2 und Daito Trust Construction um 2,7 Prozent. Für Kursfantasie sorgte bei den Immobilientiteln, dass die Grundstückspreise in Japan 2023 im Schnitt um 2,3 Prozent gestiegen sind.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.819,60 +0,5% +3,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 40.762,73 +0,9% +20,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.755,11 -0,1% +3,8% 07:00 Schanghai-Comp. 2.993,14 -1,3% +0,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.419,51 -1,2% -2,5% 09:00 Taiex (Taiwan) 20.200,12 +0,4% +12,7% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.248,84 +0,5% -0,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.532,49 -0,4% +5,8% 10:00 BSE (Mumbai) 73.020,22 +0,8% +1,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:36 EUR/USD 1,0832 -0,0% 1,0833 1,0849 EUR/JPY 164,28 +0,1% 164,14 164,12 EUR/GBP 0,8576 -0,0% 0,8578 0,8574 GBP/USD 1,2631 +0,0% 1,2628 1,2652 USD/JPY 151,65 +0,1% 151,53 151,29 USD/KRW 1.350,26 +0,4% 1.344,54 1.341,26 USD/CNY 7,2287 +1,6% 7,1155 7,2198 USD/CNH 7,2564 +0,1% 7,2486 7,2476 USD/HKD 7,8231 -0,0% 7,8238 7,8230 AUD/USD 0,6530 -0,1% 0,6534 0,6543 NZD/USD 0,6005 +0,0% 0,6003 0,6016 Bitcoin BTC/USD 69.874,54 -0,5% 70.252,68 71.298,65 ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,84 81,62 -1,0% -0,78 +11,3% Brent/ICE 85,36 86,25 -1,0% -0,89 +11,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.179,94 2.178,42 +0,1% +1,52 +5,7% Silber (Spot) 24,52 24,41 +0,4% +0,11 +3,1% Platin (Spot) 906,83 906,10 +0,1% +0,73 -8,6% Kupfer-Future 4,00 4,01 -0,3% -0,01 +2,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

