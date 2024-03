Bremervörde (ots) -Insbesondere die letzten Jahre gingen mit einer dramatischen Vertrauenserosion einher, die gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich und persönlich Vertrauensdefizite nie dagewesenen Ausmaßes mit sich bringen. Boris Thomas plädiert für einen neuen Weg, der Mut erfordert.In Zeiten globaler Unsicherheit und tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen unterstreicht das neueste Werk von Bestsellerautor Boris Thomas, "TRUST - Die Vertrauensrevolution", die unverzichtbare Rolle des Vertrauens. Unternehmer, Redner und Autor Boris Thomas ist für seine innovativen Ansätze bekannt und liefert in seinem Buch tiefgreifende Einblicke in das Potenzial von Vertrauen als Fundament für persönliche und kollektive Resilienz."Wir stehen an einem Wendepunkt, an dem das Vertrauen, das unsere Gesellschaft zusammenhält, erodiert. Es ist Zeit für eine radikale Veränderung - eine Vertrauensrevolution", so Thomas. In einer Welt, die von Krisen erschüttert wird, von der globalen Pandemie bis hin zu wirtschaftlichen Unsicherheiten, zeigt Thomas auf, wie das Wiedererlangen von Vertrauen nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit ist.Das Buch geht über die Oberfläche hinaus und erkundet die tiefen psychologischen und sozialen Mechanismen, die Vertrauen zugrunde liegen. "In einer Krisensituation ist Vertrauen nicht nur ein nettes Extra, sondern der Klebstoff, der Gesellschaften zusammenhält und uns ermöglicht, kollektive Herausforderungen zu meistern", erklärt Boris Thomas."TRUST - Die Vertrauensrevolution" ist ein Aufruf zum Handeln. Durch persönliche Anekdoten, Fallstudien und wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse fordert Thomas jeden Einzelnen auf, Teil der Lösung zu werden. "Jeder von uns hat die Macht, durch Vertrauen Veränderungen herbeizuführen. Es beginnt mit dem Glauben an die Möglichkeit, dass eine bessere Welt erreichbar ist, wenn wir uns dafür entscheiden, Vertrauen zu schenken und zu verdienen."Für Leser, die nach Orientierung in unsicheren Zeiten suchen, zeigt "TRUST - Die Vertrauensrevolution" klare, inspirierende Wege, um aus dem Netz des Misstrauens auszubrechen. Auf vier Schlüsselebenen (der gesellschaftspolitische Weg, der unternehmerische Weg, der Weg über Beziehungen und der persönliche Weg) werden die Leser ermutigt, das Leben mit praktischen Vertrauensstrategien zu transformieren. Denn die Zeit des Vertrauens ist jetzt."TRUST - Die Vertrauensrevolution" ist ab 29.03.2024 im Buchhandel erhältlich.ISBN: 978-3-946865-15-532,00 Euro200 SeitenÜber Boris ThomasBoris Thomas (Bestsellerautor, Redner, Lebensmentor, Unternehmer und gelernter Tischlergeselle) wuchs in Bremervörde auf, wo 1935 der Grundstein für ein generationenübergreifendes Familienunternehmen gelegt wurde. Aus der Tischlerei seines Großvaters, die mit dem ersten Lattenrost der Welt bahnbrechende Wege einschlug, schöpfte Boris Thomas die Inspiration für Innovation und Führungsstärke. Heute, als Unternehmer mit fast 30 Jahren Erfahrung ("Ich bin Lattoflex!"), hat er dieses Erbe nicht nur erfolgreich fortgeführt, sondern in Dimensionen erweitert, die weit über das hinausgehen, was mit bloßem Auge sichtbar ist.Mit seiner unstillbaren Neugier und einem Streben nach Antworten und innerem Wachstum hat er sich als Autor von zwei Bestsellern ("Fang nie an aufzuhören", "Teile die Wolken und finde den Weg") neben seiner Tätigkeit als CEO als Redner und Lebensmentor etabliert.Seine einzigartige Perspektive und tiefgreifende Einsicht in die menschliche Natur machen Boris zu einer Inspirationsquelle für jene, die voller Vertrauen wachsen und ihren eigenen Weg gehen wollen. Als Vater von drei Kindern und Berater für geistiges Wohlbefinden bringt Boris Thomas eine warme, familiäre Dimension in seine Arbeit ein. Er versteht es, die Balance zwischen beruflichem Erfolg und persönlicher Erfüllung zu finden und teilt dieses Wissen leidenschaftlich mit anderen. Seine Fähigkeit, tiefgreifende Konzepte mit alltäglichen Erfahrungen zu verbinden, machen seine Vorträge, Bücher und Beratungen wertvoll für alle, die nach einem erfüllteren Leben streben.Für weitere Informationen über Boris Thomas, seine inspirierenden Werke und seine Vision von einer Welt, in der Vertrauen regiert, besuchen Sie https://www.boristhomas.dePressekontakt:Uta BoroevicsPrenzlauer Promenade 17513189 BerlinTel. +49179 959 1222presse@artcontactmedia.deOriginal-Content von: Boris Thomas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174016/5744555