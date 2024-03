Der Wechselrichterspezialist SMA Solar hat mit der Vorlage des Geschäftsberichts am Mittwoch die vorläufigen Zahlen von Ende Februar und die Prognose für 2024 bestätigt. . Am Markt kommt das im frühen Handel gut an, die Aktie legt deutlich zu. Mit Spannung erwartet werden die Aussagen des Managements auf der Pressekonferenz.Ab 10:00 Uhr werden Vorstandssprecher Jürgen Reinert und Finanzvorständin Barbara Gregor über die Geschäftsentwicklung berichten und sich zu den Aussichten für das laufende Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...