STOCKHOLM (dpa-AFX Broker) - Hennes & Mauritz (H&M ) haben am Mittwochmorgen dank starker Zahlen deutlich zugelegt. Der Kurs der Aktie kletterte im frühen Handel um rund 13 Prozent auf 174,90 schwedische Kronen. Charttechnisch befindet sich die Aktie unterdessen weiter in einem sogenannten Seitwärtskanal zwischen rund 120 und 185 schwedischen Kronen, in dem sich das Papier seit Sommer 2021 bewegt.

Der Modehändler hatte im ersten Geschäftsquartal unerwartet gut abgeschnitten. Das operative Ergebnis war in den drei Monaten bis Ende Februar auf 2,08 Milliarden schwedische Kronen (181 Mio Euro) geklettert. Das war fast das Dreifache des Werts aus dem Vorjahreszeitraum.

Die Analysten der Deutschen Bank sprachen von einem Zahlenwerk, das in jeder Hinsicht überzeugt habe. Bei Jefferies stand die deutlich besser als erwartete Bruttomarge im Mittelpunkt. Auch das laufende Geschäft gestalte sich vielversprechend./mf/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

