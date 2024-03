EQS Newswire / 27.03.2024 / 10:15 CET/CEST

Künstler der ersten Episode: Fujii Kaze TOKIO, JAPAN - Media OutReach Newswire - 27. März 2024 - NHK WORLD-JAPAN wird Tiny Desk-Konzerte mit japanischen Musikern produzieren und ausstrahlen. "tiny desk concerts JAPAN" wird ein Ableger der ursprünglich durch den amerikanischen öffentlich-rechtlichen Sender NPR entwickelten Konzertreihe sein. Die Künstler treten in einem intimen Rahmen mit zur Atmosphäre passenden akustischen Darbietungen auf. Zuschauer aus der ganzen Welt haben das Format mit Begeisterung aufgenommen, das inzwischen auch Superstars wie Taylor Swift und BTS sowie aufstrebende Entertainer für sich gewinnen kann.





Auf der Grundlage einer Plattform-Lizenz von NPR wird NHK WORLD-JAPAN den Zuschauern japanische Künstler vorstellen. Bei der ersten Sendung wird Fujii Kaze auftreten, ein Künstler, der sowohl national als auch international schon viel Anerkennung einheimsen konnte. Wer bisher noch nichts von ihm gehört hat, wird nun eine erste Gelegenheit dazu bekommen. Diejenigen, die ihn bereits kennen, werden seine Musik auf eine ganz neue Weise zu hören bekommen.





Sehen und hören Sie zu, wie Fujii seine Songs in einem kleinen Raum im NHK Broadcast Center in Shibuya, Tokio, zum Klingen bringt. Das wird gigantisch.



Sendezeiten (UTC):

Freitag, den 29. März, 14:30, 20:30

Samstag, den 30. März, 3:10, 10:10

Mittwoch, den 3. April, 19:00

https://www.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/tinydeskconcerts/



*Auch verfügbar über die App:

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/app/

