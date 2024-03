© Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa



Die Analysten von New Street Research haben die Reddit-Aktie mit "Hold" bewertet. Bis zum Earningsbericht erwarten sie eine erhöhte Volatilität der Aktien. Das Kursziel liegt 17 Prozent unter dem aktuellen Niveau.Die erste Bewertung der Aktie durch Analysten ist nun ein "Hold" Rating. Das hat die Aktie aber nicht davon abgehalten, weiter zu haussieren. Am Dienstag haben die Titel den US-Handel weitere 8,8 Prozent höher abgeschlossen. Seit dem Debüt vergangene Woche hat die Reddit-Aktie um 92 Prozent zugelegt. Es war der erste Börsengang eines Social Media Unternehmens seit Pinterest im Jahr 2019. Mehr als 35 Millionen Reddit-Aktien haben am Dienstag den Besitzer gewechselt. Am Tag des …