Die Bullen haben Flügel und goldene Locken. Die Aussicht auf ein Soft-Landing der amerikanischen Wirtschaft treibt die Kurse 2024 weiter an - der S&P 500 liegt seit Jahresbeginn mit neun Prozent im Plus. Seit November gibt es jeden Monat Gewinne. So stehen die Chancen, dass sich die Super-Serie fortsetzt.

Den vollständigen Artikel lesen ...