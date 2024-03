Baden-Baden (ots) -Zu Gast in der großen SWR Show am 30. März sind zudem u.a. Beatrice Egli,Toni Polster, Sally Özcan, Stephanie Stumph, Thomas Heinze und Dominik Pöll.Mit dem Frühling kehrt auch "Verstehen Sie Spaß?" auf die Bildschirme zurück: Am kommenden Samstag steht die erste Ausgabe des Jahres auf dem Programm, die Barbara Schöneberger aus Berlin präsentiert. In der großen SWR Samstagabendshow gibt es wieder viele Spaßfilme mit der versteckten Kamera. Und die macht bekanntlich vor prominenten Gästen und manchmal auch vor der Gastgeberin nicht halt. So hat Thomas Gottschalk diesmal Barbara Schöneberger in die Falle gelockt. Außerdem erwischte es Sängerin Beatrice Egli, Ex-Fußballprofi Toni Polster, die Schauspieler:innen Stephanie Stumph und Thomas Heinze, Internet-Star Sally Özcan sowie Moderator Dominik Pöll eiskalt. Das Erste und ORF übertragen die Sendung am 30. März ab 20:15 Uhr.Vertauschte Rollen: Gottschalk stiehlt Schöneberger die Lockvogel-ShowAuch als Gastgeberin von "Verstehen Sie Spaß?" ist man nicht davor gefeit, Opfer der versteckten Kamera zu werden! Das musste Barbara Schöneberger diesmal am eigenen Leib erfahren. Dabei hatte sich die Moderatorin eigentlich darauf eingestellt, selbst in die Lockvogelrolle zu schlüpfen, um Thomas Gottschalk aufs Glatteis zu führen. Der erscheint bei einem angeblich wichtigen Termin mit der Intendantin des Bayerischen Rundfunks nämlich einfach drei Stunden zu spät - und das gibt mächtig Ärger mit Barbara Schöneberger als BR-Pförtnerin, die dem Showmaster für sein Fehlverhalten die Leviten lesen und ihm den Zutritt ins Gebäude knallhart verweigern will. Alles läuft nach Plan - glaubt Schöneberger zumindest. Sie ahnt nicht, dass Thomas Gottschalk mit "Verstehen Sie Spaß?" unter einer Decke steckt und den Spieß längst umgedreht hat. Während die Pförtnerin sehnsüchtig auf ihren Einsatz wartet, steigt der Showmaster tiefenentspannt aus dem Taxi. Genüsslich lässt er Barbara Schöneberger schmoren, indem er vor ihren Augen vermeintlich wichtige Telefonate führt. Als sich dann das Tor des BR wie von Zauberhand öffnet und Gottschalk völlig selbstverständlich und ohne Anmeldung hineinspaziert, liegen die Nerven der "Verstehen Sie Spaß?"-Gastgeberin blank...Wann ist der Spuk endlich vorbei? Beatrice Egli und die Geister, die sie rief"Egli Extrem", so heißt der Podcast von Beatrice Egli. So extrem, wie sie es bei der neuesten Ausgabe erleben musste, hatte sich die Schlagersängerin das aber wohl kaum vorgestellt. Denn "Verstehen Sie Spaß?" hat ein unscheinbar wirkendes Anwesen in einer ruhigen Wohngegend zu einem wahren Spukhaus umfunktioniert. Hier soll sie zusammen mit ihrem Talkgast, einem angeblichen Medium für übersinnliche Erscheinungen, auf Geisterjagd gehen. Tatsächlich poltert ein Geist durchs Haus, allerdings ein höchst realer: Barbara Schöneberger - und die sorgt bei Beatrice Egli für Gänsehautmomente der unschönen Art. Nach kurzer Zeit hat die Sängerin nur noch einen Wunsch: dass diese Horrorshow endlich vorbei ist!Kick it like Polster: "Verstehen Sie Spaß?" lockt Fußball-Legende zum 60. in die FalleGeburtstagsgrüße ganz nach dem Geschmack von "Verstehen Sie Spaß?" gab es für Fußball-Legende Toni Polster, der am 10. März 60 Jahre alt geworden ist. Natürlich musste dieses besondere Ereignis gebührend gefeiert werden, u.a. mit einer eigenen ORF-Dokumentation über den österreichischen Kult-Kicker. Als der Ex-Profi gemeinsam mit seinen Freunden kurz vor Ausstrahlung der Sendung einen Blick in das Geburtstagsporträt wirft, fallen ihm jedoch markante Fehler auf - und zwar in seinen eigenen Aussagen. Was der "schene Bua" nicht weiß: Diese wurden von Stimmenimitator und Polster-Double Alex Kristan eingebaut - im Auftrag der versteckten Kamera.Back-Influencerin Sally Özcan erleidet Torten-Taxi-TraumaDeutschlands erfolgreichste Back-Bloggerin Sally Özcan hat angeblich ein wichtiges Fotoshooting mit einer renommierten Zeitschrift - und soll hierzu eine selbstgebackene, aufwendig dekorierte Torte mitbringen. Ein gut gelaunter Shuttle-Fahrer mit sympathischem niederländischem Akzent, der als Lockvogel für "Verstehen Sie Spaß?" im Einsatz ist, holt die mindestens ebenso gut gelaunte Sally Özcan ab. Doch das Lachen soll der Influencerin bald vergehen. Denn der Mann am Steuer erweckt nicht den Eindruck, dass die Backkreation, in der viel Arbeit steckt, jemals unversehrt am Ziel ankommen wird. Und auch sonst kommt es zu einigen Zwischenfällen, die den Tortentransport für Sally Özcan in eine Tortur verwandeln.Schauspielerin Stephanie Stumph absolviert Action-Heldinnen-SpezialtrainingDie neuen Folgen der Erfolgskrimiserie "Der Alte" sollen durch eine Extraportion Action überzeugen. Das glaubt zumindest Schauspielerin Stephanie Stumph. Um vor der Kamera eine gute Figur zu machen, muss sie sich also wohl oder übel einem Spezialtraining unterziehen - und zwar gemeinsam mit ihrem Kollegen Thomas Heinze, der allerdings für "Verstehen Sie Spaß?" im Einsatz ist. Ebenfalls als Lockvogel an Bord: Judo-Olympia-Silbermedaillen-Gewinner Eduard Trippel, der für den "perfekten Fall" auf die Matte sorgen soll. Doch weit gefehlt: Stephanie Stumph riecht vorzeitig Lunte und lässt das Ganze auffliegen.Dominik Pöll bekommt es im BR-Magazin "Wir in Bayern" mit seltsamen Blüten zu tunAn Karneval ist eine Extraportion Spaß erlaubt! Daher schlüpft Barbara Schöneberger am Faschingsdienstag in die Rolle der renommierten Botanik-Professorin Dr. Renner und stattet dem BR-Magazin "Wir in Bayern" einen Besuch ab, um Moderator Dominik Pöll einen Köder auf rein pflanzlicher Basis zu servieren. So macht Dr. Renner ihm mit freundlicher Unterstützung von BR-Gartenexperte Andreas Modery weis, dass die von ihr mitgebrachte fleischfressende Pflanze, die sie seit 40 Jahren hegt und pflegt und die angeblich nur alle 20 Jahre blüht, ausgerechnet während der Sendezeit zur Blüte kommen wird. Bald glaubt Dominik Pöll tatsächlich an eine bevorstehende wissenschaftliche Sensation...Für beste musikalische Unterhaltung ist in dieser Ausgabe ebenfalls gesorgt: Beatrice Egli präsentiert auf der "Verstehen Sie Spaß?"-Bühne einen aktuellen Song aus ihrem Repertoire.