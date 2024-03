Ekran System freut sich, sein bevorstehendes Webinar zum Thema "Insider Threat Management Best Practices for NIS2 Compliance" ankündigen zu dürfen, das für den 28. März geplant ist. Die mit Spannung erwartete Veranstaltung wird wertvolle Einblicke in die Stärkung der organisatorischen Abwehr von Insider-Bedrohungen bieten und gleichzeitig die Einhaltung der NIS2-Vorschriften gewährleisten.

Teilnehmer werden die Gelegenheit haben,

bewährte Verfahren für das Management von Insider-Bedrohungen in Bezug auf Zero-Trust-Sicherheit und Cyberhygiene zu erkunden

bewährte Verfahren für die Sicherheit der Lieferkette und das Personalwesen kennenzulernen

Tools für die Handhabung von Vorfällen und die Berichterstattung zu entdecken

Einblicke in eine reale Fallstudie zu gewinnen, die den Weg eines globalen Herstellers zur NIS2-Compliance mit Management-Tools für Insider-Bedrohungen beschreibt

die Vorteile der Nutzung von Ekran System in Bezug auf NIS2-Compliance zu verstehen

Das Webinar wird vom Leiter für Geschäftsfeldentwicklung bei Ekran System, Yevhen Zhurer, durchgeführt, der fachkundige Hinweise zur Optimierung der NIS2-Compliance mit den Lösungen von Ekran System geben wird.

Verpassen Sie nicht diese exklusive Gelegenheit, die Sicherheitslage und die Compliance-Strategie in Ihrem Unternehmen zu verbessern. Registrieren Sie sich jetzt, um sich einen kostenlosen Platz zu sichern und den Veranstaltungslink zu erhalten: https://hubs.li/Q02qQQgb0.

Details zur Veranstaltung:

Datum: 28. März

28. März Uhrzeit: 11:00 Uhr (mitteleuropäische Zeit)

Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Informationen finden Sie unter: https://hubs.li/Q02qQQgb0.

Über Ekran System

Ekran System ist eine umfassende Plattform für das Management von Insider-Risiken, die Sie dabei unterstützt, Insider-Bedrohungen im frühesten Stadium abzuwehren, zu erkennen und zu unterbinden. Mit Ekran System vereinfachen, automatisieren und rationalisieren unsere Kunden ihre Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Management von Insiderrisiken. Unsere Software wird von Gartner im 2022 Market Guide for Insider Risk Management Solutions aufgeführt und in der NIST Special Publication empfohlen.

