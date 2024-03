Vom 13. bis 15. März fand die 24. China Retail Expo im National Convention and Exhibition Center in Schanghai statt. Unter dem Motto "Green Digitalization and GenAI for Sustainable Retail" (Grüne Digitalisierung und GenAI für einen nachhaltigen Einzelhandel) stellte Hanshow seine bahnbrechende GenAI-Produktstrategie vor, die einen bedeutenden Schritt nach vorn in der KI-Ära des Einzelhandels darstellt. Die Präsentation umfasste die aktualisierten elektronischen Regaletiketten (ESL) der Hanshow Polaris Pro-Serie und eine neue grüne digitale Ladenlösung, die das Engagement von Hanshow bekräftigt, Einzelhändlern modernste Technologien zur Steigerung der Effizienz, Verbesserung des Einkaufserlebnisses und nachhaltiger Praktiken zur Verfügung zu stellen.

Der Durchbruch der Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) Technologie, vertreten durch ChatGPT, hat die Grenzen aller Branchen erweitert. Hanshow ist seit 2023 Microsofts globaler Strategiepartner in der Einzelhandelsbranche und gehört zu den ersten, die mit Azure OpenAI (AOAI) die GenAI-Technologie in Einzelhandelsszenarien einbinden.

Auf der Veranstaltung kündigte Eason Tong, Dekan des Hanshow Retail Research Institute, die erste GenAI-Lösung von Hanshow für den Einzelhandel an, die auf einer strategischen Kooperation mit Microsoft basiert. Für Einzelhändler nutzt Hanshow die umfangreichen Modellfähigkeiten von OpenAI in Verbindung mit umfangreichen digitalen Einzelhandelsdaten, um die branchenweit erste automatisierte intelligente Anwendungslösung zur Generierung von Inhalten (Texte und Bilder) zu entwickeln den Hanshow Store Marketing Assistant.

Die GenAI-Lösung von Hanshow basiert auf der Open-Source-GPT-4-Textausgabe und der Dall-E3-Bildausgabe und kann POP-Plakate, Marketing-Atmosphären-Plakate und Produkttexte durch Dialoginteraktion generieren. Die interne Integration des Hanshow Produkt-Ökosystems ermöglicht es, die generierten Materialien hochzuladen und auf dem Hanshow Lumina Screen und den kommenden großformatigen, farbenfrohen elektronischen Papierpostern mit einem Klick anzuzeigen.

Mit dem Hanshow Store Marketing Assistant können Geschäfte auf einfache Weise eine Vielzahl von kreativ gestalteten Marketingmaterialien erstellen, um die Verkaufsargumente für ihre Produkte anschaulich darzustellen und gleichzeitig die Marketingkosten zu kontrollieren und den Umsatz zu steigern. Unabhängig davon, ob es sich um einen Ladenbetreiber oder einen Markeneigentümer handelt, können Einzelhändler die Lösung nutzen, um die kreative Arbeit von mehreren Stunden auf wenige Minuten zu reduzieren.

"Hanshow hat es sich zur Aufgabe gemacht, Einzelhändlern eine Mediennetzwerklösung anzubieten, die Einkommensströme diversifiziert. Durch den Einsatz von generativer KI für Inhalte, Personalisierung und Wirkungsanalyse unterstützen wir künftige Mediennetzwerke im Einzelhandel umfassend", so Tong.

Microsoft und sein Ökosystem haben Hanshow bei der Entwicklung einer digitalen Ladenlösung auf der Grundlage von Azure OpenAI-Funktionen unterstützt, und die beiden Parteien vertiefen ihre Zusammenarbeit und beschleunigen die Einführung von generativer KI in globalen physischen Einzelhandelsszenarien.

Microsoft und Hanshow hielten gemeinsam ein hochrangiges Roundtable-Forum ab, um revolutionäre Omnichannel-GenAI-Einzelhandelsanwendungen und -trends sowie die grüne Entwicklung und digitale Transformation der Einzelhandelsbranche zu erkunden.

"Die bemerkenswerten Fähigkeiten von GenAI revolutionieren verschiedene Branchen. Wir freuen uns, dass Hanshow, Microsofts globaler strategischer Partner, die Azure OpenAI-Technologie nutzt, um generative KI im physischen Einzelhandel einzuführen. Als Pionier in der Digitalisierung des Einzelhandels kombiniert Hanshow Branchenkenntnisse mit GenAI, um innovative digitale Ladenlösungen zu präsentieren", so Frank Kong, Geschäftsführer für Retail Consumer Goods bei Microsoft China.

Demnächst werden Hanshow und Microsofts GenAI-Marketinglösungen für Verbraucher auch auf der NRF-Messe in Singapur im Juni 2024 vorgestellt, die die vier Bereiche Store Operations, Consumer Experience, Store Media und Green Energy abdecken.

Über Hanshow

Hanshow ist einer der Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Reihe von maßgeschneiderten IoT-Touchpoints und digitalen Ladenlösungen, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern Die Lösungen von Hanshow haben einer großen Anzahl von Geschäften in mehr als 50 Ländern und Regionen geholfen, ihre Abläufe zu rationalisieren, Preisstrategien zu optimieren und den Kunden ein persönlicheres Erlebnis zu bieten. Erfahren Sie mehr unter: www.hanshow.com

