FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.03.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS FEVERTREE DRINKS TARGET TO 1300 (1380) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HSBC TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 740 PENCE - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 750 (650) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5900 (6200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ADRIATIC METALS PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 150 (130) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 480 (430) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 28 (25) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 30 (27) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 78 (75) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 4300 (4100) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1750 (1600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 320 (350) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS LIFE SCIENCE REIT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 45 (90) PENCE - JEFFERIES RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1150 (1050) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 130 (115) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 680 (675) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES IAG ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' AHEAD OF Q1-RESULTS - JPMORGAN RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 120 (97) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 85 (100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 150 (130) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES SAINSBURY TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 295 (275) PENCE



