© Foto: Hugo Amaral - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die Tesla-Aktie konnte am Dienstag zulegen, ausgelöst durch die Ankündigung von CEO Elon Musk, dass das Unternehmen für einen Monat in den USA eine kostenlose Probephase seiner Fahrassistenztechnologie einführen wird. Musk, der die Full Self-Driving (FSD)-Technologie oft als zukünftige Haupteinnahmequelle des Unternehmens dargestellt hat, sah sich jedoch mit Herausforderungen bei der Realisierung eines vollständig autonomen Fahrzeugs konfrontiert, nicht zuletzt aufgrund regulatorischer und rechtlicher Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Werbepraktiken von Tesla. "In dieser Woche werden alle in den USA verkauften FSD-fähigen Fahrzeuge für einen einmonatigen Test freigegeben", erklärte Musk …