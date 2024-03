Berlin (ots) -- Handheld-PCs: Neue Geräteklasse macht das PC-Spielen besonders mobil- Rund ein Drittel der Spielerinnen und Spieler in Deutschland interessiert sich für Handheld-PCs- Besonders interessieren sich die jüngeren Gamerinnen und Gamer sowie Konsolenspielende für die neuen GeräteUnterwegs schnell und einfach seine PC-Spiele spielen? Neben Gaming-Laptops etabliert sich eine neue Gerätekategorie immer stärker, die noch mobiler ist: Sogenannte Handheld-PCs sind besonders kompakte Computer, die direkt mit eingebautem Bildschirm sowie Analog-Sticks und Buttons ausgestattet sind, wie sie Spielerinnen und Spieler vom Gamepad gewohnt sind. Der Vorteil der neuen Geräte: Sie sind so kompakt, dass sie auch im Alltag überall hin mitgenommen werden können. Gleichzeitig sind sie leistungsstark genug, um mit ihnen aktuelle PC-Games zu spielen. Immer mehr Hersteller bieten bereits solche Handheld-PCs an. Hierzu gehören unter anderem ASUS mit dem ROG Ally, Lenovo mit dem Legion Go oder Valve mit dem Steam Deck. Obwohl der Trend noch recht jung ist, besitzen schon heute 7 Prozent aller Gamerinnen und Gamer ab 16 Jahren in Deutschland einen Handheld-PC. Das entspricht rund 3,1 Millionen Menschen. Weitere 9 Prozent planen die Anschaffung. Grundsätzlich interessiert ist knapp ein weiteres Fünftel der Spielenden (18 Prozent) in Deutschland. Zusammengefasst interessiert sich somit insgesamt ein Drittel der Spielenden (34 Prozent) für Handheld-PCs. Das ergab eine Umfrage des game - Verband der deutschen Games-Branche in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov. Besonders groß ist das Interesse bei den jüngeren Gamerinnen und Gamern: Hier sind 51 Prozent an einem Handheld-PC interessiert oder besitzen bereits ein solches Gerät. Ebenfalls spannend: Das größte Interesse an der noch recht jungen Gerätekategorie zeigen die Spielerinnen und Spieler von Konsolen: Knapp jede bzw. jeder zweite von ihnen (49 Prozent) hat bereits einen Handheld-PC oder interessiert sich zumindest dafür. Bei den PC-Spielenden sind es hingegen nur 4 von 10 (38 Prozent)."Mit Handheld-PCs sind die eigenen Lieblingsspiele vom PC jetzt mobiler denn je. Möglich geworden ist diese Entwicklung durch deutliche Verbesserungen bei Prozessoren und Grafik-Chips. Diese müssen für ihren Gaming-Einsatz in Handhelds-PCs sowohl besonders leistungsfähig als auch effizient sein. Hier zeigt sich abermals, dass Gaming ein Technologietreiber ist, von dessen Weiterentwicklungen viele andere Bereiche ebenfalls profitieren", sagt game-Geschäftsführer Felix Falk.Über die MarktdatenDie verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag des game, an der 2.030 Personen zwischen dem 16.11. und 19.11.2023 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren.game - Verband der deutschen Games-BrancheWir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu Esport-Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale Spielekultur, der esports player foundation, der devcom und der Verwertungsgesellschaft VHG sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises. Als zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft beantworten wir alle Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz. Gemeinsam machen wir Deutschland zum Herzen der Games-Welt. Wir bereichern mit Games das Leben aller Menschen.Pressekontakt:Martin Puppegame - Verband der deutschen Games-Branche e.V.Friedrichstraße 16510117 BerlinTel.: 030 2408779-20E-Mail: martin.puppe@game.dewww.game.deX: @game_verbandFacebook.com/game.verbandInstagram: game_verbandOriginal-Content von: game - Verband der deutschen Games-Branche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64382/5744833