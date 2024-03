Unterföhring (ots) -127 Euro. Der Bürgergeld-Regelsatz. So viel steht Jörg Pilawa in seiner SAT.1-Reportage "Jörg Pilawa: Plötzlich arm" für eine Woche als Lebensunterhalt zur Verfügung. "Es macht was mit Dir, wenn Du Dir den ganzen Tag überlegst: Was kann ich mir überhaupt leisten? Und die viel schlimmere Überlegung ist: Was kann ich mir alles nicht leisten? Denn das ist ja ganz viel", fasst der 58-Jährige seine ersten Gedanken angesichts des schmalen Budgets in Worte. Für das SAT.1-Spezial "Jörg Pilawa: Plötzlich arm" zieht der TV-Moderator eine Woche lang in den Berliner Sozialbrennpunkt Marzahn-Hellersdorf. Hier erfährt er am eigenen Leib, was es wirklich bedeutet, mit dem Nötigsten auskommen zu müssen... SAT.1 zeigt "Jörg Pilawa: Plötzlich arm" am Montag, 15. April 2024, um 20:15 Uhr."Jörg Pilawa: Plötzlich arm" - am Montag, 15. April 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Barbara Stefanerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneInfos & Fotos: www.presse.sat1.deOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5744949