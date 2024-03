DJ Habeck sieht Grund zur Zuversicht für deutsche Wirtschaft

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat nach dem Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute für mehr wirtschaftliche Zuversicht angesichts der besseren Bedingungen plädiert. Er hob hervor, dass die Institute einer "allmählichen Erholung" und Trendwende der deutschen Wirtschaft entgegen sehen, diese aber erst im kommenden Jahr Fahrt aufnehmen dürfte.

Zuvor hatten die Institute ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 0,1 Prozent nach zuvor 1,3 Prozent gesenkt und erwarten für 2025 ein Wachstum vom 1,4 Prozent.

"Wichtig ist jetzt, dass die Investitionszuversicht der Unternehmen in ganzer Breite neu zu wirken beginnt. Dafür bestehen die besten Voraussetzungen: Energiepreise und Inflation haben sich beruhigt, intensiv arbeiten wir am Bürokratieabbau, die Türen für Fachkräfte haben wir weiter geöffnet, die Energiewende kommt solide und planmäßig voran", sagte Habeck in einer Pressemitteilung.

Ganz wichtig sei, dass die Einkommen der Menschen wieder merklich stiegen. Zudem könne das Wachstumschancengesetz jetzt zusätzlich wirken.

"Und ich habe immer gesagt, das Gesetz war nur ein Anfang. Notwendig sind weitere Wachstumsimpulse, daran arbeiten wir in der Regierung", so Habeck.

Der Wirtschaftsminister will die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung nach eigener Aussage in einigen Wochen vorstellen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2024 07:11 ET (11:11 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.