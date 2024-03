In der vergangenen Woche zeigten die Edelmetallmärkte eine gemischte Performance, die Investoren gleichermaßen fasziniert und herausfordert. Mit Gold, das sich bei 2177 US-Dollar um 0.55 % verbesserte, und Silber, das einen Rückgang von 1.0 % verzeichnete, stehen die Zeichen auf Veränderung. Platin konnte um 1.1 % zulegen, während Palladium mit einem moderaten Plus von 0.26 % am Dienstag abschloss. Diese Entwicklung legt den Grundstein für eine detaillierte Analyse der gegenwärtigen Marktsituation und der treibenden Kräfte hinter den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...