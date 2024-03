HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto vor Produktionszahlen zum ersten Quartal von 6200 auf 5900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bergbaukonzern dürfte ein stabiles Zahlenwerk vorlegen, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Anlegerfokus dürfte sich auf Neuigkeiten vom Eisenerz-Projekt Simandou in Guinea richten./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB0007188757

