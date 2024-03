Die Deutsche Aktuarvereinigung und das IVS-Institut üben scharfe Kritik am Konzept des Generationenkapitals. Es sei kein Einstieg in die Kapitaldeckung, sondern bediene sich eher den Finanzierungsmethoden eines gehebelten Hedgefonds. Weiter ist von unrealistischen Renditeanforderungen die Rede. Vor wenigen Wochen hat die Ampel die Pläne zum Rentenpaket II vorgestellt, in dem auch das sogenannte Generationenkapital - oft auch als Aktienrente bezeichnet - enthalten ist. Nicht nur Sozialverbände äußerten ...

