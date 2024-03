SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Abfertigung auf dem Vorfeld des Hauptstadtflughafens BER erfolgt künftig mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz (KI). Kameras an zunächst 16 Parkpositionen für Flugzeuge sollen die Abfertigungsprozesse in Echtzeit überblicken, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Mittwoch mitteilte. Flughafenchefin Aletta von Massenbach stellte das System dort Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor. Im Laufe des Sommers sollen sämtliche Gates entsprechend ausgestattet sein.

Eine selbstlernende Software analysiert mit den Bilddaten die Abläufe. Bei Verzögerungen oder Abweichungen kann das Programm einen Alarm auslösen und den zuständigen Mitarbeitern im operativen Betrieb Hinweise geben, wo Dinge effizienter laufen können, teilte die FBB mit. Die KI könne auf Basis der Daten nach und nach bessere Vorhersagen zu den Abläufen treffen.

Zur Abfertigung auf dem Vorfeld gehört etwa das Beladen der Flugzeuge mit Gepäck oder dem Catering oder auch das Betanken. Mithilfe des neuen Systems sollen künftig Verspätungen aufgeholt werden. Die Implementierung des Systems sei mit den Betriebsräten abgestimmt, betonte Betriebsvorstand Thomas Hoff Andersson./maa/DP/ngu