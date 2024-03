MEXICO CITY (dpa-AFX) - The Mexican Peso climbed against the U.S. dollar in the New York session on Wednesday.



The Mexican Peso touched 16.57 against the greenback, its highest level since December 2015. The currency is likely to locate resistance around the 13.00 level.



Copyright(c) 2024 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken