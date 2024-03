© Foto: Oliver Berg/dpa



Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht eine unerwartete Renaissance für den Verbrennungsmotor. Grund dafür seien politische Entscheidungen und eine neue Bewertung ihrer Umweltbilanz. Jetzt im wO-TV-Interview. Im Gespräch mit wallstreetONLINE zeichnet der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Centers für Automotive Research, ein unerwartetes Bild der Automobilindustrie ab: Der Verbrennungsmotor ist nicht am Ende, so Dudenöffer, sondern sichert seine Position für die kommenden Jahrzehnte. Trotz der anfänglichen Euphorie für Elektromobilität in Europa erlebt die Branche nun eine Phase der Unsicherheit, angetrieben durch politische Entscheidungen und eine überraschende Wende in der …