SenioResidenz AG - Ordentliche Generalversammlung 2024 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates



MEDIENMITTEILUNG

Zürich, 27. März 2024 An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG (BX Swiss: SENIO) in Zürich, wurde allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Insgesamt waren 38.5% der ausgegebenen Stimmrechte an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 8'525 Aktienstimmen. 976'429 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend. Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrates wie folgt zu: Der Lagebericht, die Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 wurden genehmigt.

Dem Vergütungsbericht 2023 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.

Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -15'698'264 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Den Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Die Verwaltungsräte Thomas Sojak, Arthur Ruckstuhl, Nathalie Bourquenoud und Patrick Niggli wurden als Mitglieder des Verwaltungsrates in Einzelwahlen für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Zudem wurde Dr. Claudia Suter neu in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.

Thomas Sojak wurde als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

Arthur Ruckstuhl und Patrick Niggli wurden als Mitglieder des Vergütungsausschusses in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde Schilter Rechtsanwälte GmbH, Zug, und als Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 von TCHF 150 wurde genehmigt, ebenso die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung von TCHF 2'000 für das Geschäftsjahr 2025.

Die Generalversammlung genehmigte die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.90 pro Namenaktie. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 2'555'472 Namenaktien mit einem Nennwert von neu CHF 40.40 und beläuft sich somit auf CHF 103'241'068.80. Nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenruf wird der entsprechende Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut angepasst. Die Auszahlung des Nennwertrückzahlungsbetrags soll Mitte April 2024 stattfinden. Als Folge der Nennwertherabsetzung wird auch Artikel 3b - Bedingtes Kapital zu Finanzierungszwecken - im Wortlaut mit dem neuen Nennwert und Maximalbetrag angepasst.

Die Generalversammlung stimmte der Erneuerung des Kapitalbands zu. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 27. März 2029 oder bis zu einem früheren Dahinfallen des Kapitalbands innerhalb der Untergrenze von CHF 103'241'068.80 und der Obergrenze von CHF 122'856'844.80 entsprechend 3'041'012 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 40.40, jederzeit und in beliebigen Beträgen eine oder mehrere Erhöhungen des Aktienkapitals vorzunehmen. Die Kapitalerhöhungen können im Maximalbetrag von CHF 19'615'816 durch Ausgabe von höchstens 485'540 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 40.40 erfolgen. Im Rahmen des Kapitalbands sind Kapitalherabsetzungen ausgeschlossen. Artikel 3a der Statuten wird entsprechend angepasst.

Die Generalversammlung stimmte der teilweisen Statutenrevision zu, wie vom Verwaltungsrat beantragt. Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar:

www.senio.ch/de/investor-relations/generalversammlungen/ Kontaktperson

Peter Mettler

CEO

SenioResidenz AG

Feldeggstrasse 26

CH-8008 Zürich

Telefon +41 (0)44 905 20 90

info@senio.ch

www.senio.ch SenioResidenz AG

Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch Disclaimer

