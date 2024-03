DJ Aktien Schweiz gut behauptet - Warten auf US-Inflationsdaten

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kleinen Kursgewinnen hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch beendet. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 11.706 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 17,88 (zuvor: 18,73) Millionen Aktien.

Das Geschäft wurde mit dem anstehenden langen Feiertagswochenende und kurz vor dem Quartalsultimo zusehends ruhiger, wie Marktteilnehmer sagten. Am Karfreitag und am Ostermontag findet in der Schweiz kein Börsenhandel statt. Deshalb können Schweizer Anleger auch erst am Dienstag auf den mit Spannung erwarteten Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator) in den USA-Inflationsdaten reagieren, der am Karfreitag veröffentlicht wird. Der PCE-Deflator ist ein von der US-Notenbank bevorzugtes Preismaß.

Auftrieb erhielt der SMI von den Schwergewichten Nestle (+0,5%) und Novartis (+0,6%). Holcim (-0,1%) profitierten nicht nachhaltig von einem positiven Kommentar der Analysten von Morgan Stanley. Am Tag der Hauptversammlung von Swisscom stiegen deren Aktien um 1,2 Prozent. Im Zuge von Gewinnmitnahmen bei einigen Schwergewichten der US-Technologiebranche gerieten auch Logitech in den Abwärtssorg und fielen um 3 Prozent.

Unter den Nebenwerten ging es mit dem Kurs von Pierer Mobility um 1,8 Prozent aufwärts. Das Unternehmen hatte endgültige Geschäftszahlen für 2023 vorgelegt und angekündigt, 2024 als "Konsolidierungsjahr" zu nutzen. Die im vergangenen Jahr eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung würden "intensiv weitergeführt".

March 27, 2024 12:42 ET (16:42 GMT)

